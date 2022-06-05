Gaziantep'te Liselere Geçiş Sistemi sınavına polis yetiştirdi

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İslahiye'de, 6 özel eğitim alan öğrenci yedek salonda,1 otizmli öğrenci evde, 1482 öğrenci ise 31 okulda LGS sınavına girdi. Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Suriye uyruklu Ammuşi, kapıdaki polis aramasında kimliğini evde unuttuğunu fark etti. İçeriye alınmayan öğrenci için okulda görevli polislerce ekip talep edildi. Öğrenci, sivil ekip aracıyla evine götürülerek kimliğini alıp sınava yetiştirildi.

Öte yandan öğrencilerin bir kısmı sınava son dakikalarda yetişirken, okulların dışındaki veliler ise çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.