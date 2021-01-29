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Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te kumar baskını: 24 gözaltı

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Gaziantep'te kumar baskını: 24 gözaltı
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GAZİANTEP'te bir işletmeye düzenlenen baskında kumar oynayan 11 kişi ile kumar oynatan 6 şüpheli ve kurpiyerlik yapan 7 kadın yakalanarak, gözaltına alındı.

Gaziantepte kumar baskını: 24 gözaltı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savcılı Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, kamera ile gözetlenen işletmeye, kapısını koçbaşı ile kırarak, girdi. İkinci kapıyı da koçbaşı ile kırıp, zemin kata inen ekipler, kurulan masalarda kumar oynayan 11 kişi ile kumar oynatan 6 kişiyi ve kurpiyerlik yapan 7 kadını suçüstü yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınanlardan biri hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Kumar malzemeler ile bir miktar paraya el koyan polis, 24 şüpheliye, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası da yazdı.

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