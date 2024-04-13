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Gaziantep'te jandarmadan operasyon: PKK/YPG'li terörist tutuklandı

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#Gaziantep#PKK#Operasyon
Gaziantepte jandarmadan operasyon: PKK/YPGli terörist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 11:29

Gaziantep'te yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen PKK/YPG’li terörist tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de 2016-2018 yılları arasında PKK/YPG içinde silahlı faaliyet yürüten V.E.T.'nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler çalışmalarını derinleştirip, şüphelinin Gaziantep’te olduğunu belirledi. Adresi belirlenen V.E.T., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.

Gözaltına alınan V.E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Gaziantep#PKK#Operasyon

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