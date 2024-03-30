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Gaziantep'te feci ölüm: Evinin önünde beklerken TIR'ın altında kaldı

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#Feriha Öztürk#TIR#Gaziantep
Gaziantepte feci ölüm: Evinin önünde beklerken TIRın altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 17:12

Gaziantep'te sokakta evinin önünde bekleyen Feriha Öztürk (61), yokuş aşağı inerken freni arızalandığı öne sürülen TIR'ın altında kalıp, hayatını kaybetti.

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Kaza, öğleden sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 ABM 750 plakalı TIR, yokuştan inerken iddiaya göre freni arızalanınca kontrolden çıktı, sokakta evinin önünde bekleyen Feriha Öztürk'ü altına kalıp bir evin duvarına çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası aracını bırakıp kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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#Feriha Öztürk#TIR#Gaziantep

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