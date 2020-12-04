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GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te ele geçirildi! 75 kilo...

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Gaziantep'te ele geçirildi! 75 kilo...
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Gaziantep'te, polis tarafından arama yapılan TIR'da 75 kilo metamfetamin ile 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kent girişinde sunta yüklü tırı şüphe üzerine durdurdu. Tırda yapılan aramada, 9 bidon içerisinde 75 kilo metamfetamin ile 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uyuşturucu ve sigaraya el koyan ekipler, adı açıklanmayan tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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