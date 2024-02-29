Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kuruldu… Fatma Şahin: Fırat’ın kollarından Nizip çayı artık temiz akacak

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde hizmet vermeye başlayan gelişmiş ve çevreci atıksu arıtma tesisi özelliğine sahip Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Nizip Çayı artık temiz akacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından Nizip Çayı Eylem Planı kapsamında yapımı tamamlanarak açılan hem evsel hem de endüstriyel atıksuları bünyesinde arıtma prosesine sahip tesis, atık suyun içindeki katı maddeler, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeler, patojenik organizmalar ile azot ve fosforu temizliyor. Yıllardır sanayi ve evsel atıkların deşarj edilmesiyle büyük bir kirliliğe maruz kalan, içindeki ve çevresindeki yaşamın büyük zarar gördüğü Nizip Çayı’nın tesis sayesinde kirlenmesinin önüne geçiliyor.

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TESİS GAZİANTEP VE BÖLGENİN SU KAYNAKLARINI KORUYACAK

Fiziksel, kimyasal, biyolojik sistemlerin birbirine entegresi ile günde 30 bin 500 metreküp evsel ve 7 bin metreküp endüstriyel olmak üzere toplamda 37 bin 500 metreküp atık su arıtma kapasitesiyle çalışan tesis, bölgenin ekonomik gücü olan fıstık ve zeytin endüstrisinden çıkan atık suların çevre kirliliğine ve yer altı sularına yaratacağı etkiyi azaltarak kirlenme riskini en az seviyeye indiriyor.

Bölgedeki nehir ve sulardaki canlıların yaşamını tehdit etmeyen, ekosistemi koruyan, suyu doğaya zarar vermeyecek kalitede getirerek deşarj eden Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2050 yılına kadar hizmet verecek.

ŞAHİN: BU TESİSTE YÜKSEK MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ VAR

Projenin şehrin bütün kurumlarıyla ortak hareket edilerek “Gaziantep Modeli” ile hayata geçirildiğini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Birlikte çalışarak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu tesis bölge için çok önemliydi. Nizip’te özellikle zeytin ve fıstık endüstrisinden gelen atıklarla ilgili yapılması gerekenler vardı. Bu tesiste yüksek mühendislik ve teknoloji var. Artık bundan sonra balıkların ölmediği, ağaçların kurumadığı, insanların hasta olmadığı Nizip’te her şey fıstık gibi olacak” diyerek tesisin özelliklerini anlattı.

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SÖNMEZLER: HUZURLU, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUNMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ.

Arıtma tesisinin bölgenin ekosistemi için önemini vurgulayan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bölgenin en büyük su kaynağı olan Fırat nehrine dikkat çekerek, “Fırat bu bölgenin zenginliği. Bizim Fırat’a sahip çıkmamız gerekiyor. Huzurlu, sürdürülebilir bir şehir olunması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tesisler bu anlamda son derece hayati, şehrin hem yeşil hem de dirençli olması için olmazsa olmaz tesisler” dedi.