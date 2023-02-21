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Gaziantep'te ağır hasarlı binalardan eşya alımı durduruldu

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#Gaziantep#Deprem#Ağır Hasarlı Bina
Gaziantepte ağır hasarlı binalardan eşya alımı durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 14:30

Gaziantep Valisi Davut Gül, depremler nedeniyle acil yıkılacak binalara girişin yasaklandığını ve ikinci emre kadar ağır hasarlı binalardan eşya alımının durdurulduğunu açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün gece Hatay'da meydana gelen sarsıntı Gaziantep'te de hissedildi. Artçıların devam etmesi nedeniyle olası yıkım ve çökmelere karşı tedbirler artırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağır hasarlı binalardan eşya alımının durdurulduğunu ve acil yıkılacak binalara girişin yasaklandığını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur."

Gaziantepte ağır hasarlı binalardan eşya alımı durduruldu

 

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#Gaziantep#Deprem#Ağır Hasarlı Bina

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