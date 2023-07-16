Gazi Meclis’te 7’nci yıl sözü: Uyanık olacağız

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15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde bombaların hedefi olan TBMM’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerinde geleceğe yönelik sözler ve uyarı mesajları verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Önder Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nden alıntılar yaptığı konuşmasında, “Sultan Alparslan’ın Anadolu topraklarına gediği günden itibaren bu millete öyle rahat ve huzur içerisinde geriye doğru yaslanarak gününü gün etmek nasip olmamıştır. Millete ihanet etme potansiyeli bulunan dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, FETÖ ve benzeri yapılanmaların panzehri, özgür düşünen bireyler ve devlet aklı ile hareket eden bağımsız yönetimlerdir” görüşünü dile getirdi.

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BEŞTEPE’DE TÖREN

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin 7’nci yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı’nda anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Ana Giriş kapısı karşısındaki 15 Temmuz Anıtı’na yürüdü. Yılmaz, anıta çiçek bırakıp dua etti.

KAHRAMAN VE ÖZEL'DEN DAYANIŞMA MESAJI

15 Temmuz 2016’da bombalamayla yıkılıp yeniden yapılan TBMM Şeref Holü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açıldı. Meclis’teki programlara muhalefet partilerinden temsilciler de katıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi toplanan Meclis’i yöneten dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in TBMM'de kendisinin ceketini giyerek Başkanlık Divanı’nda görev yaptığını anımsatarak karşısındaki Özel’e, “Kadere bak! Milli Görüş gömleğini giymek de kaderde varmış” diye takıldı.