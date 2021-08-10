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Haber Giriş: 10.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gazetecinin şüpheli ölümü

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Gazetecinin şüpheli ölümü

Kırım Haber Ajansı Türkiye Haber Müdürü Aydın Taş, önceki akşam evinde ölü bulundu. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlatırken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor bekleniyor.

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, yakınları gazeteci Taş’tan önceki gün uzun süre haber alamamaları üzerine Aşağı Ayrancı semtindeki bürosuna gittiler. Ofiste hareketsiz yerde yatarken bulunan Taş’ın hayatını keybettiği anlaşıldı. İlk tespitlere göre, Aydın Taş’ın intihar ettiği belirtilirken, geriye iki çocuğu ve eşine üç ayrı mektup bıraktığı kaydedildi.

İKİ KUŞKULU ÖLÜM DAHA

Kırım Türklerine yönelik açıklamaları ile dikkat çeken Ayder Cumaladdinov ile Osman Acıosmanov da geçtiğimiz günlerde asılı bulunmuşlardı.

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