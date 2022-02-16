Gazeteciler bir tutuklu bir serbest

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O dönemde OdaTV Genel Yayın Yönetmeni olan Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 8 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mart 2020’de tutuklanan Ağırel ve Pehlivan, 6 ay sonra tahliye olmuştu. Mahkeme, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç’ı ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına; Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’i de aynı suçtan 4 yıl 8’er ay 7’şer gün hapse çarptırmış, ardından kesin hüküm onanmıştı. Pehlivan ve Ağırel, dün sabah İstanbul Adalet Sarayı’nda infaz savcılığına teslim oldu. Hülya Kılınç ise Manisa’da teslim oldu.

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AÇIK CEZAEVİNE GİDECEKLER

Polis eşliğinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na götürülen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel kapalı cezaevindeki işlemlerinin ardından açık cezaevine sevk edildi. COVID-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan Pehlivan ve Ağırel akşam serbest kaldı. Pehlivan ve Ağırel izin bitince infazlarının geri kalanını yeniden açık cezaevinde geçirecek.