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Gazeteciler bir tutuklu bir serbest

#Barış Pehlivan#Murat Ağırel#Hülya Kılınç
Gazeteciler bir tutuklu bir serbest

Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettikleri gerekçesiyle verilen hapis cezaları onanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç dün teslim oldu.

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O dönemde OdaTV Genel Yayın Yönetmeni olan Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 8 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mart 2020’de tutuklanan Ağırel ve Pehlivan, 6 ay sonra tahliye olmuştu. Mahkeme, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç’ı ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına; Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’i de aynı suçtan 4 yıl 8’er ay 7’şer gün hapse çarptırmış, ardından kesin hüküm onanmıştı. Pehlivan ve Ağırel, dün sabah İstanbul Adalet Sarayı’nda infaz savcılığına teslim oldu. Hülya Kılınç ise Manisa’da teslim oldu.

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AÇIK CEZAEVİNE GİDECEKLER

Polis eşliğinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na götürülen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel kapalı cezaevindeki işlemlerinin ardından açık cezaevine sevk edildi. COVID-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan Pehlivan ve Ağırel akşam serbest kaldı. Pehlivan ve Ağırel izin bitince infazlarının geri kalanını yeniden açık cezaevinde geçirecek.

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