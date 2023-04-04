Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Tolga Akyıldız#Beyin Kanaması#Zincirlikuyu Camii
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 15:21

Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Tolga Akyıldız, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Haberin Devamı

Sarıyer Maslak'taki evinde beyin kanaması geçiren gazeteci yazar Tolga Akyıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 50 yaşında ölen Akyıldız için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Törene Akyıldız'ın yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Akyıldız'ın cenazesi alkışlar eşliğinde cenaze aracına konularak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Teoman, Başka bir sektöre geçmişti. Müzik yazarlığını bırakmıştı. Genç müzisyen arkadaşlara yol gösterecek başka bir pozisyona geçmişti. Bir sürü projeyle uğraşıyordu. En faydalı olacağı zamanda gitti. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ama aynı zamanda müzik sektöründe birçok güzel şeyin altında imzası olan arkadaşımız aramızdan ayrıldı dedi.

Haberin Devamı

Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Gözden KaçmasınMüzik dünyası ‘mentor’unu kaybettiMüzik dünyası ‘mentor’unu kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tolga Akyıldız#Beyin Kanaması#Zincirlikuyu Camii

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı
BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı?

#Yemek Tarifleri
Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

#Tesla