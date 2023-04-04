Müzik dünyası ‘mentor’unu kaybetti

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Tolga Akyıldız’la 2000 yılında Hey Girl Dergisi’nde muhabirlik yapmaya başladığımda tanıştım. Daha yeni Blue Jean ve Hey Girl dergilerinin yayın direktörü olmuştu. Yayın grubundaki e-posta uzantısı sebebiyle ona hep ‘Takyıldız’ diyorduk. O da bu lakabı benimsemişti.

Mesleğe onun yanında başlamanın ne kadar büyük bir şans olduğunu hep biliyordum ama bir gün veda yazısını yazacağımı tabii ki tahmin edemezdim. Cumartesi günü evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi’nde, pazar gecesi saat 23.30’da hayatını kaybetti Tolga Akyıldız. Henüz 50 yaşındaydı. Sadece benim gibi arkadaşlarının veya hakkında yazılar yazdığı sanatçıların değil, fikir babası olduğu birçok festival ve müzik projesiyle de gençlerin hayatına dokundu.

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11 yıl boyunca birlikte çalıştık ve o hep bir ağabey gibi yanımızdaydı. Bugüne kadar hiç kopmayan nice dostluğun da birleştirici gücü oldu.

ÇOK SEVİLDİ

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmişti. Babası Erhan Akyıldız gibi gazetecilik mesleğini seçti ve kariyerine 1987’de Hey Dergisi’nde başladı. 1993-1997 arasında GO Dergisi, Akşam Gazetesi, Health & Shape ve Anne & Çocuk dergilerinde editörlük yaptı. 1997’de Blue Jean’de yayın yönetmeni olarak göreve başladı. 2000’de Blue Jean, Hey Girl, Max, İstanbul Life ve Auto Show dergilerinin yayın direktörü oldu. Aynı yıl Hürriyet’te müzik yazıları yazmaya başladı. Geçen yıla kadar da yazıları gazetemizde yayımlandı.

2004-2010 yılları arasında D.R.U.M, Rock’n Dark Müzik Yarışması, Uluslararası Emergenza Canlı Müzik Yarışması gibi etkinliklere danışmanlık yaptı. Avea Müzik Blogları Fikir Takımı’nı kurdu. 2006’dan itibaren Pop Virüs, Rock Virüs, Rock The Shot gibi konsept partilerde ev sahipliği ve DJ’lik yapan Akyıldız, 2013 yılında “Tolga Akyıldız’la %100 Açık Sahne” etkinliğini hayata geçirdi. Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda ‘müzik ağabeyliği’ misyonunu da üstlendi.

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Akyıldız, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Modülü’nde ‘Dergicilik ve Yeni Medya’ üzerine dersler verdi. Üniversite ve ortaöğretim düzeyinde birçok eğitim kurumunda söyleşilere katıldı. İlk öykü kitabı “Özür Dilerim Çok Sevdim”i 2014’te yayımladı. Yeni grupları ve müzisyenleri geniş kitlelerle buluşturma misyonunu üstlendiği için de ‘Müzik Mentor’ olarak bilindi ve çok sevildi.

En üretken dönemindeydi





* Şafak Ongan, yapımcı: Tolga’yla 2000’de CNN TÜRK’te ilk müzik programı yapmaya başladığım zaman tanıştım. Medyada müzikle ilgili bir şeyler yapan nadir insanlardan biriydi. O Hürriyet’teydi, ben de CNN TÜRK’teydim. O günden bugüne çok yakın arkadaşım oldu. Yüzlerce konser seyrettik, müzikle ilgili yüzlerce saat tartıştık, daha iyi şeyler nasıl yapılabilir bu ülkede diye fikir alışverişinde bulunduk. Sesi kulağımda çınlıyor. Olacak şey değil. Bir de çok yakında Çağlan’ı (Tekil) kaybettik. Çağlan ve Tolga’nın dünyadaki en yakın arkadaş olmaları ve aynı kaderi paylaşmaları bize film gibi gelmeye başladı. Hâlâ çok şaşkınım. Yeni bir plak şirketi kurdum, çıkaracağım bütün yeni şarkıları önce Tolga’ya dinletirdim. Her yaptığım işte fikrini alırdım. Bir gün birisi Türkiye müzik tarihinin kitabını yazarsa; çok önemli bir yerde, çok katkıda bulunan biriydi. Özellikle son 20 yılda alternatif müziğin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştu. Maalesef en üretken döneminde bizi bıraktı.

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Artık hem hafızamızda hem de kalbimizde





* İpek Atcan, dergy.com Genel Yayın Yönetmeni, sunucu: Sene 2004, 16 yaşındayım. Sıkı bir Blue Jean okuruyum. Ekibin bir kısmıyla önceden tanışıyorum. Tolga’yla ise o yaz Pink konserinde. Kısa bir sohbetin ardından dümdüz söylüyorum: “Blue Jean’de yazmak istiyorum.” Gülüyor tabii ama vazgeçmiyorum. 2005’te staj yapıyorum dergide. Ardından 10 yıl yazıyorum. İşte hikâyem böyle başlıyor ve Tolga bunda büyük rol oynuyor. Dream TV’de sunuculuğa başlıyorum. İlk gün kanala benimle geliyor. Bir mekânın PR’ının yapılması gerekiyor, beni öneriyor. Sürekli bir şeylere önayak oluyor. Genç neslin tamamına bunu yapıyor. Genç müzik yeteneklerini desteklemek için başladığı Açık Sahne de bunun en güzel örneğiydi. Yıllarca beraber ne konserler, festivaller izledik. Kaç yeni yıla beraber girdik, kaç yaşımı ve yaşını beraber kutladık. 6 Haziran’da ise 50’nci yaş gününü onsuz kutlayacağız. Çağlan Tekil’in arkasından “Hikâyeler hafızada saklanır, hikâyelerin hissettirdikleriyse kalpte” yazmıştı. Tolga da artık hem hafızamızda hem de kalbimizde.

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ÇOK ERKEN BİR VEDA

* Gökçe Akyıldız (kardeşi): Acımızın tarifi yok. Güzel abim, gözümün bebeği, can parçam bu dünyadan ayrıldı. Çok çok üzgünüz.

* Tuna Kiremitçi: 30 yıllık ar-

kadaşım gitti. Galatasaray Lisesi’nden beri birbirimizle gurur duyarak büyüdük. Müzik dünyası bilge bir yazarını, İstanbul son beyefendilerinden birini kaybetti.

* Demet Sağıroğlu: Keşke acı haberini almamış olsaydım. Müziğe gönül vermiş bir beyefendiyi yitirdik.

* Ayşegül Aldinç: Çok erken. Çok şaşkın ve üzgünüm.

* Ferhat Göçer: İyi, güzel, aydın bir insan, kıymetli bir gazeteci ve müzik yazarını kaybettik.

* Soner Arıca: Çok erken bir veda oldu bu; şaşkın ve üzgünüm.

* Çelik Erişçi: Kendine has üslubu ile müzik sektörünü izleyen hoş bir kardeşimizdi. Benim kariyerim ve müzik yaşantıma da katkı vermiştir.

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* Nejat Yavaşoğulları: Müzik dünyamızda önemli bir yere sahip olan Tolga Akyıldız’ı genç yaşta kaybetmişiz, üzgünüz. Türk rock müziğinin başı sağ olsun.

* Yekta Kopan: Öyle çok emeğin var ki bütün iyi insanların üstünde. Dolmayacak bir boşluk bıraktın arkanda.

* Fatma Turgut: Çok erken oldu bu. İnanması çok zor. Huzurla git, Çağlan’a selam söyle.

* Moğollar: Her yolumuz kesiştiğinde gösterdiğin nezaket ve güler yüz için kendi adımıza, kısacık ömrüne sığdırdığın güzellikler için de müzik grupları adına teşekkür ederiz.

* Mesut Yar: Erken gittin be Tolga. Nur içinde yat.

* Göksel: Ah canım Tolga. İnanmak istemiyorum.

* Manga: İlk albüm posterimizde yazmıştı. Eşi az bulunur bir müzik düşünürüydü. Dostluğunu, sevgisini hiç eksik etmedi. Çok özleyeceğiz.

* Aysun Kocatepe: Çok üzgünüm çok.

* Redd: Müziğin güzel olduğu, yazıldığı, okunduğu, eleştirildiği zamanların inşasında emeği olan isimlerin en başındaydı.

* Ceza: Türk müzik tarihi ve camiamız için çok büyük ve acı bir kayıp oldu. İlk günden beri bana ve birçok sanatçıya inanıp desteğini esirgemeyen gönlü güzel adam. Işıklar içinde uyu.

* Erol Evgin: Çok değerli müzik eleştirmeni Tolga Akyıldız’ın ani ve zamansız kaybına çok üzüldüm. Sevgili Tolga’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik dünyamıza sabır ve başsağlığı dilerim.

* Harun Tekin: Dün gitmeye hazırlandığını Emre söyleyince kabul etmedim, Aylin söyleyince kabul etmedim, gitti diye yazdılar kabul etmedim. Çok zorlanıyorum. Diyelim ki sen Çağlan’a kavuştun, biz şimdi ne yapalım? Seni çok seviyoruz.

* Kanat Atkaya: Güzel çocuk, tek küçük kardeşim, abisinin bir tanesi, seni seviyorum. Çağlan’a (müzik yazarı Çağlan Tekil) da söyle, bir şekilde görüşeceğiz.