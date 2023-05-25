Gazeteci Sanlı Ergin’i uğurladık

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Yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konan ancak tedavi sürecinde bağışıklık sistemi zayıf düşen Sanlı Ergin (59), önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanlı Ergin için dün öğle vakti Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin eski genel yayın yönetmeni ve Hürriyet Yazarı Sedat Ergin’in de kardeşi olan Sanlı Ergin’in cenaze törenine ailesi, yakınları, dostlarının yanı sıra iş, sanat ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

KARDEŞE SON GÖREV

Taziyeleri Sanlı Ergin’in eşi Özlem Ergin ve kızı Su Ergin ile Sedat Ergin ve eşi Prof. Dr. Canan Ergin kabul etti.

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Sanlı Ergin’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da Sanlı Ergin’in ölümünün ardından taziye mesajı yayınlayarak ailesi ve basın camiasına başsağlığı diledi.