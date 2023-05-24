Gazeteci Sanlı Ergin’i kaybettik

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TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti üyesi Sanlı Ergin (59) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konan Sanlı Ergin tedavi altındaydı. Ancak tedavi sürecinde bağışıklık sistemi zorlanan Ergin, önceki gün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin eski genel yayın yönetmeni ve Hürriyet Yazarı Sedat Ergin’in kardeşi olan Sanlı Ergin, bugün öğlen vakti Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

- TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Sanlı Ergin’in ölümünün ardından yayınladığı mesajda “Değerli meslektaşımız Sanlı Ergin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize ve cemiyetimize başarıyla hizmet eden Sanlı Ergin’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

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MÜZİĞE TUTKUNDU

- MÜZİĞE olan tutkusuyla da bilinen Sanlı Ergin 1964 yılında doğdu. Maçka Endüstri Meslek Lisesi ve Maçka Sanat’ı bitirdi. Mesleğe 1982 yılında Cumhuriyet’te başladı. 1987 yılına kadar Cumhuriyet’te sayfa tasarımcısı olarak görev aldı. Ekonomik Panorama dergisinde ve Hürriyet’te Sayfa Tasarım ve Haftasonu Ekleri Görsel Yönetmeni olarak çalıştı. Habertürk gazetesinde Görsel Yönetmenlik yaptı. Mesleğini Posta gazetesinin Hafta Sonu eklerinde sürdürüyordu. Sürekli Basın Kartı sahibi Sanlı Ergin iki çocuk babasıydı.