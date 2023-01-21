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Gazeteci İsmet Solak’ı kaybettik

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#İsmet Solak#Gazeteci#Hürriyet
Gazeteci İsmet Solak’ı kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Hürriyet gazetesinde de yazarlık ve yöneticilik yapan İsmet Solak, 80 yaşında hayata veda etti. İsmet Solak gazeteciliğinin yanı sıra diyabet hastası çocuklara desteğiyle de tanınıyordu.

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Gazeteci- yazar İsmet Solak (80) yaşamını yitirdi. Gazetemiz eski yazar ve yöneticilerinden Solak, bir dönem merhum Başbakan Bülent Ecevit’in danışmanlığını da yapmıştı. Solak, bugün öğlen namazının ardından Kırklareli Kızılcıkdere Köyü mezarlığında defnedilecek. 1943’te Kırklareli Kızılcıkdere Köyü’nde doğan Solak, Kuleli Askeri Lisesi’nin ardından Kara Harp Okulu’na girdi. Harbiyeden ayrıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’ne girdi. Gazeteciliğe Kırklareli Atayolu gazetesinde başlayan Solak, Kim dergisi, Akşam, ANKA Haber Ajansı, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Ecevit’in Meclis’te danışmanlığını da yapan Solak, bir süre Trakyabirlik’te yöneticilik de üstlendi. İki yıldır tedavi gören İsmet Solak dün sabah Kırklareli’nde yaşamını yitirdi.

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ŞEKER ÇOCUKLARIN SORUNUNU ÇÖZDÜ

Diyabet hastası kızı Öyküm’ü genç yaşta kaybeden Solak, gazetecilik yaşamında diyabet hastası çocuklara yönelik çalışmalarıyla da tanındı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Prof. Dr. Şükrü Hatun, Solak’ı, kızı Öyküm’ün 1990’lı yılların başında tip 1 diyabet tanısı ile Hacettepe Çocuk Hastanesi’ne yattığı günden beri tanıdığını belirterek, “O günden itibaren büyük coşkusu, iyi kalbi ve ilişkileri ile diyabetli çocukların yanında oldu, onları destekleyen çok güzel yazılar yazdı. Bülent Ecevit başbakanken şeker ölçüm çubukları sorunu onun sayesinde çözüldü. Güçlü karakteri ve sımsıcak yüreği ile hatırlayacağız onu” dedi.

 

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#İsmet Solak#Gazeteci#Hürriyet

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