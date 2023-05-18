Gazeteci Deniz Yücel'e yakalama kararı

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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Yücel'in avukatı katıldı. Adalet Bakanlığı aracılığıyla sanık hakkında ifadesinin alınması için istinabe evrakının düzenlendiği, ancak Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi Genel Hükümler 2. Maddesi gereği Almanya hükümetinin istinabe (hukuki yardımlaşma) evraklarını iade ettiği belirtildi.

"BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ BU KEZ KABUL EDECEK"

Deniz Yücel'in avukatı, "İstinabe evrakları gönderilsin, daha önce müvekkilin istinabeyle ifade verdiği dosyaları mevcuttur. Berlin Büyükelçiliği bu sefer istinabe işlemlerini kabul edecektir" dedi.

YENİDEN İSTİNABE TALEBİNE RET

Mahkeme, sanık hakkındaki istinabe evrakının Almanya hükümeti tarafından iade edildiğinin anlaşıldığından yeniden istinabe evrakı düzenlenmesi talebinin reddine karar verdi. Sanığın adresine ulaşılmadığı için savunmasının alınamadığını belirten mahkeme, savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma 17 Ekim'e ertelendi.

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İKİ SUÇTAN 6 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Deniz Yücel hakkında Die Welt'teki yazıları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞKA SUÇTAN 1 YIL TUTUKLU KALMIŞTI

Deniz Yücel, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat 2017'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "PKK Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de tensiple birlikte 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. Yücel, aynı gün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmişti. Yargılaması devam eden Yücel hakkında mahkeme, 16 Temmuz 2020'de "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti.