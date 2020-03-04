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Ali ABLAY / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

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Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
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Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu , İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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