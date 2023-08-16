Gazeteci Barış Pehlivan yeniden cezaevinde

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Cezaevi önünde konuşan Pehlivan, “Neden bu ülkenin Meclisinden çıkan ve beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum” dedi.

ODATV Genel Yayın Yönetmeni’yken, Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Pehlivan 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikle dışarı çıktı. Yaptığı bir haber nedeniyle 30 Mart 2023’te bir dava daha açılan Pehlivan hakkında mahkeme, denetimli serbestlik şartlarının kaldırılarak tekrar cezaevine gönderilmesi kararı verdi. Korona tedbirleri kapsamında bir gün cezaevinde kalan Pehlivan, denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı. Daha sonra, haklarında ilgili infaz hâkimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bazı hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna gönderilmesi kararı verildi. Bu hükümlüler arasında Pehlivan da bulunuyordu. Pehlivan’a cezaevine girişi sırasında CHP PM üyesi Enis Berberoğlu, CHP İstanbul vekilleri Yüksel Kılınç, Zeynel Emre, gazeteci Murat Ağırel ve arkadaşları destek verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Barış Pehlivan’a destek verdi.