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Gazeteci Ali Sirmen vefat etti

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Lisesi#İstanbul Üniversitesi#Ali Sirmen
Gazeteci Ali Sirmen vefat etti
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 07:00

Gazeteci Ali Sirmen, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. ‘İkinci Bahar’ adlı televizyon dizisinde Antepli bir komiseri oynadı. ‘Cumhuriyet’ adlı filmde de Yunus Nadi Abalıoğlu’nu canlandırdı. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Ali Sirmen, Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay’ın torunuydu.

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#Galatasaray Lisesi#İstanbul Üniversitesi#Ali Sirmen

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