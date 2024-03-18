Gazeteci Ali Sirmen vefat etti

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Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. ‘İkinci Bahar’ adlı televizyon dizisinde Antepli bir komiseri oynadı. ‘Cumhuriyet’ adlı filmde de Yunus Nadi Abalıoğlu’nu canlandırdı. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Ali Sirmen, Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay’ın torunuydu.