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Gayrimenkul zengini Tülin Teyze nerede... Bakımevinden kayboldu

#Tülin Enbiyaoğlu#Bakımevi#Gayrimenkul
Gayrimenkul zengini Tülin Teyze nerede... Bakımevinden kayboldu

İzmir’de özel bakımevinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, geçen cumadan beri kayıp. Enbiyaoğlu’nun kızı Hanzade Altıparmak ve torunu Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu. Bige Altıparmak, anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu, eski bakıcısı M.N.A. adlı erkek tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

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Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), İzmir’de kaldığı özel bakımevinde 19 Kasım Cuma günü ortadan kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyo-kültürel, ekonomik ve bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği ‘Association Suisse-Turquie’nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu’nun eşi olan Tülin Enbiyaoğlu’ndan haber alamayan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak (59) ve torunu mimar Bige Altıparmak (36) kayıp başvurusunda bulundu.

Anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu belirten Bige Altıparmak, onun eski bakıcısı M.N.A. (62) tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce zorla 200 bin TL’lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Polis, Enbiyaoğlu ile eski bakıcısı M.N.A.’yı arıyor.

SENET İMZALATTI İDDİASI

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Tülin Enbiyaoğlu’nun eski bakıcısı M.N.A. hakkında savcılığa 9 Şubat’ta yaptığı suç duyurusunda, “M.N.A.’yı bakıcım olarak işe aldım. Kendisine 30 bin lira civarındaki maaşlarımı çekmesi için vekalet verdim. Daha sonra kızımın yanında kalmaya başladım. Onu arayıp eşyalarımı getirmesini istedim. O sıra bana ‘Bana para göndereceksin, para vermezsen elimdeki 200 bin liralık senedi işleme koyarım’ dedi. İşe başladığı zamanlar ben senet imzalamıştım. Bu senedi baskı altında ve tehditle imzaladım. Bu senedi imzalamazsam beni huzurevine götüreceğini, aç bırakacağını söyledi. Ben de bakıma muhtaç olduğum için imzalamak zorunda kaldım. M.N.A., benden para talep etmekte ve senedi işleme koyacağını söylüyor. Bana şantaj yapan ve haksız yere para talep eden M.N.A.’dan şikâyetçiyim” diye ifade verdiği öğrenildi.

ESKİ BAKICISI MI KAÇIRDI

Ailenin avukatı Hasan Ozan Orpak, “Biz eski bakıcısı tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Bu kişinin elinde bizim bildiğimiz sadece 200 bin liralık senet var. Başka senetler olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Kendisinden haber alamıyoruz. Bakıcının Enbiyaoğlu ile gönül bağı kurduğunu, bunu da parası için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü arada yaş farkı var. Maddi anlamda da büyük uçurum var. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuksal olarak Enbiyaoğlu’nun kısıtlanması için her türlü yola başvuracağız” diye konuştu.

'HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ'

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Anneannesininhayatından endişe ettiklerini belirten torunu Bige Altıparmak, “Kaçırıldığını düşünüyoruz. Can güvenliği yok. Nerede bilmiyoruz. Bakıcısından şüpheleniyoruz. Çünkü onu tehdit ettiğini, zorla senet imzalattığını biliyoruz. Anneannemin sağlığının yerinde olup olmadığını da bilmiyoruz. Onun yanında kalmak zorunda olduğunu sanıyoruz. Anneannem varlığı ve geliri çok yüksek bir kadın, onlar bu varlığa göz diktiler. Vekalet alıp zimmetlerine geçiriyorlar. Bu daha önce yaşandı. Vekaleti iptal ettik. Parasını almaya çalışıyorlar. Can güvenliğinden emin değiliz. Tekrar vekalet alıp üzerindeki mal varlıklarını almak için uğraşacaklardır. O bakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kayıp ihbarı da yaptık” diye konuştu.

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#Tülin Enbiyaoğlu#Bakımevi#Gayrimenkul

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