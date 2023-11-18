Gastronomi Nobel'i Şef Baybara’ya

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EBRU Baybara Demir, mutfaktaki uzmanlığı aracılığıyla kültürel entegrasyon, sosyal kalkınma ve biyolojik çeşitlilik alanlarında gastronomiye yaptığı önemli katkılardan dolayı ‘2023 Basque Culinary World Prize’a layık görüldü. San Sebastian’da düzenlenen ödül törenine Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Arantxa Tapia, Basque Culinary Center Başkanı Vicente Atxa ve Basque Culinary World Prize Jüri Başkanı Joan Roca, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci katıldı.

DOĞANIN AŞÇI GÜCÜ

Ödül töreninde konuşan Ebru Baybara Demir şunları söyledi: “2023 Basque Culinary World Prize’ı kazanmak tarif edilemez bir onur. Gastronomi alanında önde gelen uzmanlar tarafından ‘doğanın aşçı gücü’ olarak tanımlanmak ise benim içi inanılmaz derecede anlamlı. Bu ödülü almak sadece bir şef olarak değil, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyen bir Türk kadını olarak da benim ve ülkem için ayrıca büyük bir önem taşıyor. Aldığım ödülü bu yolculukta bana eşlik ederek hayatlarını değiştiren kadınlara, coğrafyanın en güzel kader olduğunun kendilerine ilham olmasını istediğim Türkiye’deki geleceğin gastronomlarına, aileme ve benimle aynı felsefeyi paylaşan tüm yol arkadaşlarıma ithaf ediyorum.”

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Şef Ebru Baybara Demir

100 BİN EURO ÖDÜL DEPREMZEDE ÇOCUKLARA

Ebru Baybara Demir, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay İskenderun'da kurulan Gönül Mutfağı'nda yaklaşık 3 bin kişinin bizzat gönüllü olarak çalışmasıyla ve gelen desteklerle depremzedeler için 15 milyon kap yemek hazırlayıp dağıtmıştı. Basque Culinary World Prize ile gelen 100 bin Euro’luk ödül, Hatay’daki depremzede çocukların okul kahvaltılarını devam ettirmek üzere gerekli desteğin sağlanacağı yeni bir sistem için kullanılacak.