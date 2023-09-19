GastroANTEP’te Suşi keyfi

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Gaziantep’in içinden geçip Fırat’a kavuşan Alleben Deresi kenarına kurulan Galle Park bu hafta açıldı. 270 dönümlük parkın 190 dönümü yeşil alan. 6 bin bitki dikilmiş, 10 bitki kulesi ve 5 köprü yapılmış. Kitap evi, piyano evi gibi sosyal mekânlar kurulmuş. Parkın içinde 6 bahçe var; Japon, Zen, Çin, Osmanlı, Hollanda ve Barok... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl 5’incisi düzenlenen GastroANTEP’in açılış töreninde yaptığımız söyleşide, “Galle Park’ta, Zen Bahçesi’nde bir suşi yiyip, bir yeşil çay içebiliyorsunuz. Osmanlı bahçesinde, Osmanlı şerbeti de içebiliyorsunuz. Dünya kenti oluyoruz” demişti.

Bunun üzerine hemen ertesi gün Galle Park’a gittik ve Zen Bahçesi’nde geleneksel Japon giysileriyle hizmet veren rehberler elinden suşimizi yedik, yeşil çayımızı içtik. Zen Bahçesi’nin kuruluşunu Fatma Şahin’e sorduk:





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JAPON MUTFAĞI DA GELECEK

“Kültür Bakanımız, ‘Gaziantep’in dünya mutfağı olabilmesi için Japon, Çin ve Avrupa mutfağını kente getirmen gerekiyor’ dedi. Bunun mekânsal planlamasını da buna göre yapmamız gerek. Galle Park fikri böyle ortaya çıktı. Şimdi Zen Bahçesi’ni kurduk ama bu bir başlangıç, tamamen Japon mutfağını da sunmaya başlayacağız. Çin bahçesinde de mimari, kültür, tadımlıklar var. Hollanda bahçesinde yeldeğirmenleri kurduk. Müziği, bitkileri, yemekleri, mimarisiyle 5 duyuya hitap ediyoruz.





GASTROCITY YOLCULUĞU

Dünya mutfağı olmadan gastro kent olamayacağımız için bütün bunları yaptık ve artık ‘Ben dünya mutfağı oldum’ diyorum. Bu şehre gelen herkes, her şeyi bulsun tatsın, bizi gastroctiy’e götüren yolculuk hızlansın, yerel mutfakla da dünya mutfağı bütünleşsin. Bu şehirde 5 antik şehir var. Bütün dönemlerin de en zengin kalıntıları burada. Roma’dan Osmanlı’ya, kim bu zenginliği görmek istiyorsa Gaziantep’e gelecek.”