Gara'da yedi üst düzey PKK'lı öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, değişik istihbarat yöntemleriyle örgütün üst düzey sorumlularının Gara bölgesine geldikleri ve burada yoğun bir hareketlilik başlatmak için faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Bunun üzerine sorumluların hareketliliği ve kimlerle temas halinde oldukları yakından takip edildi. Uygun anda düzenlenen eşzamanlı hava taarruzlarıyla aralarında örgütün 7 üst düzey sorumlusunun da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

‘İNLERİNDE BULUYORUZ’

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam edileceğini vurgulayarak, özetle şu bilgileri paylaştı: “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtlarında aralarında PKK/KCK terör örgütü sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun da bulunduğu toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara