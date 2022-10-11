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Gar baskını

Güncelleme Tarihi:

#Gar#Baskın#Hızlı Tren
Gar baskını
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

Sahte paraları cips kutularına koyarak hızlı trenle İstanbul’dan Ankara’ya götüren kalpazan Yavuz Y.’yi garda polisler karşıladı. Polisi görünce “Trende yemek için cips aldım” diyen Yavuz Y. cezaevine gönderildi.

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MALİ Suçlarla Mücadele polisi, son zamanlarda piyasaya sürülen sahte paraların izini sürerek, kalpazan Yavuz Y.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibe takılmamak için sahte para basan kalpazanlarla ‘ankesörlü’ telefon üzerinden iletişime geçen Yavuz Y., İstanbul’dan aldığı sahte paraları cips kutularına koyarak hızlı trenle Ankara’ya gitti. Garda indiğinde ise karşısında polisi buldu. Yavuz Y., gözaltına alındı. Polis, üstte cips olan kutuların alt tarafında ise rulo şeklinde sarılmış, küçük poşetlere konulmuş 100 ve 200’lük şeklinde 15 bin TL sahte para buldu.

Gar baskını

BAĞIŞ STANTLARINI DA DOLANDIRMIŞLAR

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Emniyet’teki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yavuz Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 10 kişinin daha ismine ulaştı.

Bu arada kalpazanların, bastıkları paranın kalitesine göre yüzde 20 ile 30 arasında komisyon aldıkları öğrenildi. Kalpazanların, sahte paraları özellikle pazar, seyyar satıcılar, taksi ve dolmuşlarda kullandığı, ayrıca yardım için kurulan stant ve bağış yerlerine giderek, ‘20 lira yardım yapacağım’ deyip 100 veya 200 lira sahte para verdikleri, para üstü olarak da gerçek parayı aldıkları belirlendi.

‘TRENDE YEMEK İÇİN ALDIM’

SAHTE paraları İstanbul’dan Ankara’ya trenle götüren kalpazan Yavuz Y., polisi karşısında görünce cips kutuları için “Trende yemek için cips aldım” dedi. Tutuklanan Yavuz Y. ifadesinde “Paraları İstanbul’da tanımadığım bir kişiden komisyon karşılığında aldım. İcra borcum vardı, borcumu kapatacaktım” savunmasında bulundu.

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#Gar#Baskın#Hızlı Tren

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