×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gamze'nin kahreden ölümü: Projenin iptal edildiği bölgede hayatını kaybetmişti... Ağaçta çantası bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Gamze Gürel#Kaza
Gamzenin kahreden ölümü: Projenin iptal edildiği bölgede hayatını kaybetmişti... Ağaçta çantası bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 12:55

Ankara çevre yolunda planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesinin mahkeme kararıyla iptal edildiği bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Gamze Gürel'in (28) çantası, 6 gün sonra ağaçta bulundu. Jandarma ekibi ağaca tırmanıp, aldığı çantayı babası Abbas Gürel'e teslim etti. Gürel, "Benim kızım öldü, başkalarının evlatları ölmesin. Kızımın çantasını buldular, çok duygulandım, ağladım" dedi.

Haberin Devamı

Ankara çevre yolunun Etimesgut ilçesi mevkisinde, Eryaman semtine giriş-çıkış yapılabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, Şehir Plancıları Odası'nın başvurusu üzerine Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

Gamzenin kahreden ölümü: Projenin iptal edildiği bölgede hayatını kaybetmişti... Ağaçta çantası bulundu

Belediye, projenin planlandığı yere, 'Bu noktada yapılacak köprü ile Eryaman bölgesine giriş çıkışın yol güzergahına ait imar planları, Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiştir' tabelası astı. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarının tabelanın önünde basın açıklaması yaparak karara tepki göstermesinden 1 gün sonra aynı yerde, sekreter olarak çalıştığı iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Gamze Gürel, Çağrı Ş. yönetimindeki 06 CGR 066 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Çağrı Ş., ifadesinin ardından ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Gamzenin kahreden ölümü: Projenin iptal edildiği bölgede hayatını kaybetmişti... Ağaçta çantası bulundu

'BURADA BİR ÜST GEÇİT YOK'

Gamze Gürel'in çantası, 6 gün sonra kaza yerine 10 metre uzaklıktaki ağaçta bulundu. Kazadan sonra kızına ait bir eşya bulabilmek için her gün olay yerinde arama yapan Abbas Gürel, refüjdeki ağaçta kızının çantası ve cep telefonu şarj aletini görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma ekibi, aracın çarpması ile fırlayan çantayı önce sopayla almaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine bir jandarma personeli, ağaca tırmanıp, çantayı ve şarj aletini aldı. Jandarmadan kızının eşyalarını tutanakla teslim alan Abbas Gürel, duygusal anlar yaşadı.

Gamzenin kahreden ölümü: Projenin iptal edildiği bölgede hayatını kaybetmişti... Ağaçta çantası bulundu

Gürel, "Buranın 150-200 metre ilerisinde lojmanlar var, orada insanlar oturuyor. Benim kızım gayet normal bir şey yapmış; buradan otobüs durağından inmiş, karşıya geçmek istemiş. Mutlaka burayı kullanmak gerekiyor. Burada bir üst geçit yok, bir ışık yok, hiçbir şey yok. Yetkililere sesleniyorum; buraya bir üst geçit yapmaları lazım. Suçlu olanlara gerekirse dava açacağım. Benim kızım öldü, başkalarının kızları da ölmesin diye düşünüyorum. Gencecik bir insan, şu an toprağın altında. Benim kızıma vuran insana ev hapsi cezası vermişler. Kızımın çantasını buldular, çok duygulandım, ağladım. Yapacak hiçbir şey yok, hiçbir şey diyemiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Gamzenin kahreden ölümü: Projenin iptal edildiği bölgede hayatını kaybetmişti... Ağaçta çantası bulundu

Gamzenin kahreden ölümü: Projenin iptal edildiği bölgede hayatını kaybetmişti... Ağaçta çantası bulundu


Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Gamze Gürel#Kaza

BAKMADAN GEÇME!