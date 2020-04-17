Gamze Pala cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor! Öldürmeden önce gözetlemiş

Olay, çarşamba günü saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala’nın ise olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi. Pala'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

PARKTAN GÖZETLEMİŞ

Dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar, ifadesinde Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü savundu. Çok defa arkadaşlık teklif ettiği Pala'nın kendisini reddetmesini hazmedemediğini söyleyen Dalançıkar'ın kadını, mesajlar gönderip, telefonla arayarak ve takip ederek rahatsız ettiği belirlendi. Sosyal medya hesaplarında, isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görülen Savaş Dalançıkar'ın cinayetten kısa süre önce öğretmenevi karşısındaki parkta beklediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan Dalançıkar, parkta hem telefonla konuşuyor, hem de Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmenevini gözetliyor. Dalançıkar’ın Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği saptandı.

‘AĞLANTTIN BİZİ KARDEŞİM’

Bu arada Gamze Pala cinayetine tepkiler sürüyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da ‘Acımız büyük’ başlığı ile yaptığı soysal medya paylaşımında, "Ağlattın bizi kardeşim. Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala’nın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileklerimi bildiriyorum. Mekanın cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı da cinayete tepkilerini ifade eden paylaşımlar yaptı.