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Galerici infazından daltonlar çıktı

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#Sertaç Çelikçi#Daltonlar Çetesi#Beratcan Gökdemir
Galerici infazından daltonlar çıktı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 07:00

Motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden galerici Sertaç Çelikçi’nin “Sana 5 milyon ceza kestik” diyen Daltonlar çetesi tarafından parayı vermemesi üzerine öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İSTANBUL Küçükçekmece’de, galerici Sertaç Çelikçi (36), 6 Kasım’da işyerinden çıkarak evinin önüne geldi. Aracından inerek evine doğru yürüdüğü sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Çelikçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği araştırma başlattı. Olaydan bir hafta önce Sertaç Çelikçi’nin kardeşi E.Ç. ile birlikte işlettiği galerici dükkânına bir grup geldi. Gruptakilerden biri Sertaç Çelikçi’ye, “Sen Daltonlar’ın adını kullanarak Y.A.’ya tehdit mesajı göndermişsin. Sana 5 milyon ceza kestik” dedi. Bu sırada içlerinden biri de Can Dalton olarak bilinen Daltonlar çetesinin yöneticilerinden ve yurtdışında olduğu belirtilen Beratcan Gökdemir (26) ile görüntülü telefonla görüşüyordu. Sertaç Çelikçi, kimseye borcu olmadığını ve parayı vermeyeceğini söyledi.

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Galerici infazından daltonlar çıktı
Sertaç Çelikçi

‘GÖRÜNTÜLÜ ÖLDÜRÜN TALİMATI’

Bunun üzerine İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı Gökdemir, parayı vermezlerse öldürün talimatı verdi. Bu talimatın ardından grup tehditler savurarak galeriden ayrıldı. Polis ekipleri, galerici dükkânına Serhat K. önderliğinde 6 kişinin geldiğini belirledi. Silahlı saldırıyı düzenleyenlerin de Mustafa K. ve Muhammed Ali Ç. olduğu tespit edildi. Mustafa K.’nin cinayetten iki gün önce motosiklet hırsızlığından yakalanarak serbest kaldığı da saptandı. Mustafa K. ve Muhammed Ali Ç.’nin de arasında bulunduğu çete üyelerinin Küçükçekmece’de bir otelde kaldığı belirlenince kaldıkları otel odalarına baskın düzenlendi. Çete üyeleri odalarında bulunamadı ancak yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik silah ve çok sayıda mermi ele geçti. Polis bu operasyonun ardından yeni belirlediği adreslere baskın düzenleyerek Mustafa K. ve cinayette adları geçen Ramazan Y. Ümit E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Galerici infazından daltonlar çıktı

‘Öldürün’ talimatı veren Beratcan Gökdemir.

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ESKİ ORTAK DA YAKALANDI

Cinayetle bağlantısı olduğu öne sürülen Sertaç Çelikçi’nin aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu eski ortağı Cevat K. de yakalandı. Sertaç Çelikçi’yi işyerine gelerek tehdit ettikleri belirlenen Serhat K.’nin motosiklet hırsızlığından, Emin Ç.’nin de başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirtilen ve emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Silahlı saldırıyı düzenleyenlerden Muhammet Ali Ç.’nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Galerici infazından daltonlar çıktı
Sertaç Çelikçi’yi öldürmeye giden zanlılar kameraya böyle yansıdı.

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#Sertaç Çelikçi#Daltonlar Çetesi#Beratcan Gökdemir

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