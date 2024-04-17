Diyarbakır’da 89 kişiye mezar olmuştu... Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada sanıklara 17,5 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

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Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku da ilk depremde yıkıldı; 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Depremin ardından diğer 3 blokun da kontrollü olarak yıkımı yapıldı. Açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir tutuklandı. M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 22 Mart’ta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, oy birliğiyle aldığı kararla tutuklu 4 sanığa ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin dosyalarının da ayrılmasını kararlaştırdı.

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‘B BLOK BİNASININ BELEDİYE ARŞİV DOSYASINDAKİ ONAYLI VE ONAYLI OLMAYAN PROJELERE AYKIRI OLARAK İNŞA EDİLDİ’

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Mart'taki karar duruşmasında tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit ve Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin 74 sayfalık gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda tutuklu sanıklar ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi. Bilirkişi raporunun da belirtildiği kararda, Diyar Galeria B Blok binasının belediye arşiv dosyasındaki onaylı ve onaylı olmayan projelere aykırı olarak inşa edildiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

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"Binanın malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamındaki yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu kanaatine varılmıştır. Diyar Galeria B Blok binasının yıkılması neticesinde 89 kişinin vefat etmiş olması, 10 kişinin yaralanması nedeniyle sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediği sabit görülmüştür. Meydana gelen zararın ağırlığı, 89 kişinin hayatını kaybetmiş olması göz önüne alındığında alt sınırdan uzaklaşılarak teşdit uygulanmıştır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması, bölgede sürekli depremlerin yaşanıyor olması dikkate alındığında sanıkların eylemlerinin sonuçlarını öngördüğü halde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun davranmayıp gerekli özeni göstermediği, binanın yapımı sırasında dönemin yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılmıştır. Sanıkların eylemi 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmiş ve bu nedenle sanıklar hakkında ceza tayin edilirken TCK'nin 22/3 maddesine istinaden artırım yapılmasına kanaat getirilmiştir."

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Öte yandan kararda binadaki ölüm ve yaralanmalardan sanıkların asli kusurlu olacak şekilde sorumlu olduğuna işaret edilerek, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesi yapıldı.