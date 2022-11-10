Galatasaraylı futbolcuların formalarını çalıp sattılar! 6 şüpheli hakkında iddianame

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sponsor firma tarafından Galatasaray Spor Kulübü'ne, futbolcuların ve teknik heyetin kullanımı için verilen orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort çorap gibi ürünlerin kulüp bilgisi dışında ve rıza alınmadan üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle soruşturma yapılarak, iddianame hazırlandı.

ÖZEL ÜRÜNLER ‘KELEPİR MARKETİ’ KULLANICI İSMİYLE SATILDI

İddianamede, soruşturmanın piyasada satışı yasak bu ürünlerin, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet platformunda pazarlandığının tespit edilmesi üzerine, Galatasaray Klübü tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan suç duyurusuyla başladığı bildirildi. Galatasaray futbol A takımının futbol müsabakaları sayısı kadar sponsor firma tarafından sağlanan ürünlerin, futbolcuların terlemesini önlemek gibi birçok özelliğe sahip olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu ürünlerin öngörülen süreden önce tükendiğinin anlaşılması üzerine araştırma yapıldığı anlatıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan aramada ürünlerin bir kısmının bulunduğu ancak, tesiste bulunması gereken 2 bin 443 ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığı tespit edildi. Piyasada satışa sunulan ürünlerden daha üstün özelliklere sahip olan ürünleri, Trendyol bünyesinde yer alan ikinci el satış platformu 'Dolap' isimli uygulama üzerinden, kulüpte şoför olarak çalışan Ahmet Kör ve tesis çalışanlarıyla irtibatı olduğu tespit edilen Buğra Fatih Ünsal'ın 'Kelepir Marketi' kullanıcı ismiyle ürünleri satışa sunduğu tespit edildi.

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ŞÜPHELİNİN EVİ GS MAGAZASI GİBİ ÇIKTI

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda Antalya’da yaşayan şüpheli Buğra Fatih Ünsal'ın ikametinde 6 koli halinde toplamda 276 adet kısa, 50 adet uzun kollu forma, 16 çift çorap ve 30 şortun ele geçirildiği, bu ürünlerden 44'ünün orijinal ve piyasada temininin mümkün olmayan ürünler olduğu, değerinin 25 bin 487 TL olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin telefonlarında, ürünlere ait çok sayıda fotoğraf olduğu da kaydedildi.

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Şüphelilerden Buğra Fatih Ünsal ifadesinde, müşterileri arasında GS'li futbolcular da olan berber Yılmaz Yanık isimli şüpheliden, onun aracılığıyla tanıştığı Kulüpte akademi sorumlusu olarak çalışan Gürsel Polat'tan ürünleri aldığını söyledi. Kendisinin koleksiyoner olduğunu söyleyen şüpheli Ünsal, İbrahim ve Yılmaz isimli güvenlik görevlilerinden de ürün satın aldığını anlattı.

Şüpheli Yılmaz Yanık ise, Buğra Fatih Ünsal'a 3-5 adet tişört sattığını, bunları da kendisine şüpheli Gürsel Polat’ın getirdiğini, hırsızlık yapmadığını ileri sürdü.

Kulüpte şoför olarak çalışan şüpheli Ahmet Kör ise, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde her görevliye kullanılması için birer takım halinde malzeme verildiğini, kendisine ait olan bu ürünleri internet ortamında satışa çıkardığını belirterek, kulübe ait malzemeleri çıkarmadığını dile getirdi.

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Çamaşırhanede çalışan şüpheli Turgut Uygun ise, Buğra Fatih Ünsal'ı internet üzerinden tanıdığını, kullanılmış rakip futbolcuların vermiş olduğu formaları kendisine sattığını, bunun dışında futbolcuların yırtık, yıpranmış formaları ve futbolcuları kendisine hediye ettiklerini, bunları da internet üzerinden satışa sunduğunu anlattı.

Kulüpte akademi sorumlusu olan şüpheli Gürsel Polat ise, alt yapıda oynayan çocukların kullandığı ve sezon sonu için bıraktığı birkaç malzemeyi para karşılığı Buğra Fatih Ünsal'a gönderdiğini söyledi.

Kulüpte masör olarak çalışan Sedat Peker ise suçlamaları kabul etmedi.

6 YIL 3 AYDAN 17 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

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İddianamede, Galatasaray futbolcuları ve heyet tarafından kullanılmış olmasının bu ürünlerin, taraftar tarafından yoğun ilgisine neden olduğu, ürünlere kolayca erişim sağlayan kişilerle, temin eden kişilerin bir araya gelerek yasa dışı bir piyasa oluşturdukları belirtildi. Şüpheliler, Gürsel Polat, Turgut Uygun, Sedat Peker ve Yılmaz Yanık'ın ürünleri Buğra Fatih Ünsal'a sattıkları, böylece piyasaya arz edildiği, Ahmet Kör'ün de internette satışa sunduğu bildirildi. İddianamede şüphelilerin 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri gerekçesiyle, her bir şüphelinin ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.