10 ton altını arıyorlardı, bir gizli hazine daha ortaya çıktı! Değeri 86 milyon sterlinin üzerinde...

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Silesian Bridge Foundation isimli bir araştırma grubu Nazi Ordusu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında sakladığı gizli hazineyi bulmak için uzun süredir çalışmalar yürütüyor.

GİZLİ HAZİNENİN ANAHTARI: 4 TON AĞIRLIĞINDAKİ METAL KUTU



Polonya’nın güneyindeki Minkowskie kasabasında yer alan eski bir sarayın altında kazı çalışmaları yapan ekip, geçtiğimiz Mayıs ayında dört ton ağırlığında bir metal kutu bulduklarını duyurdu.



Ağustos ayında metal kutunun çıkarılması için izin alan ekip, 1 Eylül itibari ile gerekli çalışmalara başladı. Yüzeyin yaklaşık 3 metre altında bulunan, 4 ton ağırlığında ve 1 buçuk metre uzunluğundaki kutunun gizli hazinenin anahtarı olduğu düşünülüyor.



Rafael'in kayıp eseri: 'Genç bir adamın portresi'

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Söz konusu tabloların bulunmasının sanat dünyasındaki en büyük başarılardan biri olacağı düşünülüyor.

Merakla beklenen hazineye dair gizli bilgiler bir Nazi subayının günlüğü ve sevgilisine yazdığı mektuplar sayesinde ortaya çıktı.Söz konusu hazinenin içinde yaklaşık 10 ton altın, çok sayıda mücevher ve değerli eşyanın olduğu düşünülüyor.Metal kutuyu çıkarmak için büyük bir titizlikle çalışan ve bölgeyi coğrafi radar taraması ile inceleyen ekip, hazinenin konumunu ortaya çıkaran günlüğü yazan Nazi subayının bir mektubuna daha ulaştı.İşin ilginç yanı bu mektup da milyonlarca dolar değerindeki gizli bir hazineye işaret ediyor.Mektup, Rafael olarak bilinen Rönesans döneminin İtalyan ressamı Raffaello Sanzio da Urbino'nun, Gestapo subayları tarafından ele geçirilen, uzun süredir kayıp olan 16. yüzyıldan kalmaisimli tablosundan bahsediyor.Söz konusu eser, Krakow'daki Wawel Şatosu'na asılmış ve son olarak da burada görülmüştü. Tablonun günümüzdeki değerinin 86 milyon sterlinin üzerinde olduğu belirtiliyor.Nazi subayının arkadaşına yazdığı, 1947 tarihli 5 sayfalık Almanca mektupta tablonun ortadan kayboluşuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.Adınınolduğu öğrenilen Nazi subayı, mektubunda paha biçilemez tabloyudiğer değerli eşyalarla birlikte sakladığını yazıyor.Silesian Bridge Foundation grubundan Bart Zelaytys, söz konusu mektup içidedi.Vakıf yetkilileri söz konusu mektubun Rafael'in kayıp tablosu ile beraber bir çok kayıp sanat eserini bulmanın anahtarı olduğunu düşünüyor.Ekip mektup sayesinde Hitler'in kayıp hazinesinin yanı sıra, paha biçilemez tarihi eserlere de bir adım daha yaklaşmış oldu. Gözler Polonya'dan gelecek yeni haberlerde...

KAYIP HAZİNENİN HİKAYESİ NE?



İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nazi subayı Heinrich Himmler'in 'Dördüncü Reich'ı kurma emri üstüne çalınan 10 ton altın, Kızıl Ordu'nun bölgeye yaklaşması üzerine bir karakolda toplandı ve sandıklara dolduruldu.

Dönemin zengin Almanları da mallarını Kızıl Ordu'ya kaptırmamak için özel koleksiyon ve müchevher gibi tüm değerli eşyalarını Nazi askerlerine teslim etti.



10 ton altın ve çok sayıda değerli eşyadan oluşan hazinenin Nazi askerleri gözetiminde Breslau'dan Sudeten dağlarına nakledilmesine karar verildi ancak hazine yola çıktıktan kısa bir süre ortadan kayboldu ve bir daha bulunamadı.



Altında Nazi altınlarının saklı olduğu düşünülen 18. yüzyıldan kalma saray