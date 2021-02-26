Galataport nerede? İşte Galataport'un tarihi ve İstanbul'daki konumu

Galataport'un nerede olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış tarihi vermesinin ardından merak konusu oldu. İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan Galataport halka açık bir kordon haline gelecek.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport İstanbul, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar sahil şeridine hayat verecek olan dünya çapında bir proje. İstanbul boğazının eski kenti çevrelediği bölgede yer alan ve büyüleyici tarihi yarımadanın bir uzantısı olan Galataport İstanbul, yaklaşık 200 yıldır eski depoların ve gümrük sınırlarının arkasına gizlenmiş olan bu sahil şeridini gün yüzüne çıkaracak. Galataport projesiyle birlikte bu sahil şeridi, şehri denize bağlayan halka açık bir kordon haline gelecek.

GALATAPORT'A NASIL GİDİLİR?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.

Tramvay, Marmaray, metro ve otobüs, Karaköy ve Kabataş iskelelerine yakınlığı sayesinde deniz yolu ve proje içerisinde yer alan marinayı kullanarak özel tekne ya da deniz taksiyle ulaşılabilen Galataport Ofis’de, ayrıca özel araç sahipleri için zemin altında konumlandırılan 2.300 araç kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.

GALATAPORT'UN TARİHİ

1900'lu yıllardan itibaren İstanbul'un en önemli endüstriyel ulaşım ve taşıma alanı olan bu bölgede 1958 yılında Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan antrepolar inşa edildi. 1982 yılında bölge turizm merkezi ilan edildi. 1987 yılında yük gemisi girişlerine ve 1988 yılında tırların girişlerine kapatılması nedeniyle antrepolar ve gümrük limanı işlevlerini yitirmeye başladı. 1993 yılında Koruma Kurulu bu bölgeyi Kentsel Sit Alanı yaptı. 2000'li yıllardan itibaren antrepolar kiralanmaya başlandı. 2004 yılında İstanbul Modern açıldı. İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu Antrepo 4'ün İstanbul Modern ve Antrepo 5'in M.S.G.S.Ü. İstanbul Resim Heykel Müzesi olarak korunmasına karar verdi.

İnşaatın başladığı Şubat 2015'e kadar bu alanda gemilerden yükleme, depolama ve boşaltma işlemleri devam etti. Galataport projesinin ilk ihalesini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Eylül 2005'te gerçekleştirdi. Şubat 2015'te başlayan projenin 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflendiği yetkililer tarafından açıklandı. Temmuz 2016'da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu izni çıktı.