Galata’da şüpheli ölüm! Norveçli turist ölü bulundu

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Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31), 2 gün önce bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireyi kiraladı. Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamayınca ev sahibini arayarak, çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.

Apartman görevlisi, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistan uyruklu kadın ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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KESİN ÖLÜM SEBEBİ İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.