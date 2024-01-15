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Galata'da Norveçli turistin şüpheli ölümü

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#İSTANBUL#Norveç#Galata
Galatada Norveçli turistin şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 13:44

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki gün önce ev kiralayan 2 turistten haber alınamaması üzerine daireye girildi. Hareketsiz halde bulunan turistlerden biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, Galata Hacımimi Mahallesi Kölemen Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı binada dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) 2 gün önce daire kiraladı. 2 gündür daireden çıkan olmayınca görevliler durumu daire sahibine haber verdi. Yedek anahtarla eve girildiğinde iki turistin hareketsiz halde yattığını gördüler. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Norveç uyruklu Egil Skarbo'nun hayatını kaybettiğini, Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani'nin ise yaşadığını belirledi. Baygın turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Galatada Norveçli turistin şüpheli ölümü

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Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından vücudunda yara ve darbe izi bulunmayan Egil Skarbo'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#İSTANBUL#Norveç#Galata

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