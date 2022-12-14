Gabar’da PKK’ya darbe

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Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında JÖH ve Jandarma Komando’nun Şırnak Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı’nda PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada öldürülen 2 terörist ile sağ yakalanan 1 teröristin kimlikleri belirlendi. Öldürülen PKK’lılardan birinin “terörden arananlar” listesinin gri kategorisinde bulunan sözde YJA-Star sorumlusu “Sılav Koçer” kod adlı Behiye Kaçar olduğu, diğer teröristin yine gri kategoride yer alan örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan “Agit Nizip” kod adlı Yakup Demir olduğu belirlendi.

Yakup Demir’in 6 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkisinde 6’ncı Piyade Komando Tugay Komutanlığı’nca yapılan operasyonda Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı öğrenildi.

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MAĞARADA YAKALANDI





JÖH ve Jandarma Komando timleri ile çatışmaya giren ve saklandığı mağarada silahıyla birlikte sağ yakalanan teröristin ise PKK’nın sözde Gabar Cephesi Geli takım sorumlusu olduğu belirlendi. Eylem için 2020 yılında Türkiye’ye gönderilen “Bermal Zilan” kod adlı Mihriban Sekmen, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sekmen’in 2017 yılında Hakkâri Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK tarafından yapılan birçok silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek” denildi. (DHA)