Futbolun kara gecesi göz göre göre geldi

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İşte Türk futbolunda gerginliği tırmandıran bazı olaylar...

12 AĞUSTOS 2007

RAKİP FUTBOLCULARA DAYAK ATTILAR

12 Ağustos 2007’de oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçında ev sahibi ekip 1-0 öndeyken 90+2’de sahaya giren bordo mavili taraftarlar konuk futbolculara saldırdı. Raporlarda sahaya 35 kişinin girdiği bunların 7’sinin futbolcuları darp ettiği ifade edildi. Maçı hükmen 3-0 kaybeden Trabzonspor’a ayrıca 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Sahaya girenlerden sadece ikisi yakalanabilirken bunlardan biri ilk duruşmada serbest kaldı. Sivassporlu Mehmet Yıldız’a tokat atan E.U ise 45 gün cezaevinde kaldı.

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12 NİSAN 2009





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HAKEMİN KAFASINA YABANCI MADDE

12 Nisan 2009’da oynanan G.Saray-Fenerbahçe maçında yardımcı hakem Tarık Ongun’un kafasına yabancı madde isabet etti. Ongun bir süre yerde kalsa da kafasına 5 dikiş atıldıktan sonra oyuna devam etti. Galatasaray’a 1 maç seyircisiz oynama ve 1 maç saha kapatma cezaları verildi. Ongun’a yabancı madde atarak başından yaralayan iki taraftarın kimliği belirlendi. Yapılan tespit neticesinde, taraftarlardan birinin öğretmen olduğu ortaya çıktı.

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6-14 MART 2010



DİYARBAKIR’IN ÜST ÜSTE İKİ MAÇINDA OLAY

Süper Lig’de Diyarbakırspor-Bursaspor arasında oynanan 24. hafta müsabakası, sahaya atılan yabancı maddelerin yardımcı hakem Kemal Yılmaz’ı yaralaması sonucu, maçın hakemi M. Kamil Abitoğlu tarafından 16. dakikada tatil edildi. Diyarbakırspor’a 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Bir hafta sonra Olimpiyat Stadı’nda oynan İstanbul BB-Diyarbakırspor maçında ev sahibi ekip 1-0 öndeyken konuk takım taraftarları 89. dakikada sahaya girip rakip futbolcuları ve hakemleri kovaladı. Diyarbakırspor’un bu maçı da hükmen kaybetmesi durumunda ligden ihraç edilmesi gerekiyordu ancak mücadele 1-0 olarak tescil edildi. Diyarbakırspor’a 3 maç seyircisiz oynama cezası daha verildi.

4 NİSAN 2015





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F.BAHÇE OTOBÜSÜ KURŞUNLANDI

4 Nisan 2015’te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı’na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otobüsün camı kırılırken şoför yaralandı. Güvenlik görevlisinin direksiyona hakim olup aracı durdurmasıyla büyük bir faciadan dönüldü. Fenerbahçe’nin ligde Bursaspor ve kupada Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı maçlar ertelenirken, Süper Lig’in 27. hafta ve Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları birer hafta ertelendi. Olayın failleri ise yakalanamadı.

31 EKİM 2015





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HAKEMLER STATTA MAHSUR KALDI

28 Ekim 2015’te Trabzonspor’un sahasında Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası hakem Çağatay Şahan ve yardımcıları 4 saat statta mahsur kaldı. Maç sırasında kent dışında olan dönemin Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yöneticilere “Ben gelene kadar o hakem stattan çıkmayacak” talimatı verdiğini kabul etti. Hakemlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araya girmesi ile bırakıldığı öne sürüldü. Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na 280 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi.

Hakem odasını tekmeleyen, daha sonra küfürler yağdıran TFF Başkanvekili İbrahim Usta da 1.5 yıl men cezası aldı. Ayrıca 9 yöneticiye uzun süreli men cezaları verildi. Trabzonspor 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

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24 NİSAN 2016





SAHAYA GİRİP HAKEME VURDU

24 Nisan 2016’da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile devam ederken sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı çizgide görev alan ilave hakem Volkan Bayarslan’a tekme ve yumruklarla saldırdı. Hakem Bülent Yıldırım da maçı tatil etti. PFDK, bordo mavili kulübe 4 maç seyircisiz oynama ve 750.000 TL para cezası verdi. Hakeme saldıran O.M. yaşı küçük olduğu için Trabzon Çocuk Mahkemesi’nde yargılandı; 20 gün hapis ve 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. O.M.’nin yaşı küçük olduğundan ceza 3 yıl sonraya ertelendi.

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11.05.2019

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‘SİLAHIM OLSA HAKEMİ VURURDUM’

11 Mayıs 2019’da oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 3-2 kaybettikleri karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar’a sert tepki gösterdi. “Bunlar buradan nasıl çıkacak, ben onu düşünüyorum” diyen Kartal, bir TV kanalına yaptığı telefon bağlantısında insanın kanını donduracak ifadeler kullandı: “Silahım olsa hakemi vururdum. Kendime nasıl hakim olayım. İnsanın yanında silahı olsa bunlar insanı katil eder. İnanın bu skandal başka yerde olsa daha farklı olurdu. Bu yaşananlar bizi de çileden çıkarıyor.”

4 EYLÜL 2022





SALDIRGANA MÜDAHALE ETTİ CEZA ALDI

2022-2023 sezonunda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren taraftara müdahale eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza kırmızı kart görmüş ve bir maç ceza almıştı. Josef’in ceza sonrası “Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız” sözü Meler’e yapılan saldırı sonrası gündem oldu.

23 EKİM 2022





TİMUR: LİGİ BİTİRTMEYİZ

G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur 23 Ekim 2022’de oynadıkları ve 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık için ‘Operasyon için gönderildi’ derken “Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir yapı. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Bu gemi batmış” ifadelerini kullanmıştı. PFDK bu açıklamaları nedeniyle Timur’a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

5 KASIM 2023





KOÇ: HAKEMLERE NEFES ALDIRMAYIN

F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kasım ayı yüksek divan kurulu olağan toplantısında hakemlerle ilgili olarak ‘’Bu adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM’de görseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin. Ensenizdeyiz. Fenerbahçeliler böyle davranın, nefes aldırmayın bu adamlara” diye konuştu. Koç, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu için de “Karakteri zayıf, omurgasız” ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe Başkanı aynı toplantıda “Ciddi söylüyorum, şaka bir yana, bir gün bizden biri ‘federasyona gidip birini tokatladı’ diye bir haber çıkarsa şaşırmayın” demişti.