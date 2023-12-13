Fair play ödüllü futbol magandası

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TÜRK futbol dünyası, önceki gece oynanan ve Ankaragücü ile Rizespor’un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasıyla sallandı. Meler’i yumruklayarak yere yıkan Başkan Koca, 2022 Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’nde en iyi Başkan/Yönetici alanında ödüle layık görülmüştü.

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20 GÜN SONRA TEHDİT

26 Aralık 2022’de Riva’da düzenlenen törende, ödül açıklaması şu cümlelerle yapılmıştı: “Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte; dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı, sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkaran, ayrıştırıcı olmayıp birebir Fair Play ruhuyla örtüşen tutumu nedenleriyle...” Törenden sadece 20 gün sonra ise Koca tehditler savurmuştu.

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YUMRUĞUN SİNYALİNİ VERMİŞ

Koca 14 Ocak 2023’te Ankaragücü’nün Adana Demirspor’a deplasmanda 3-1 yenilmesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırının sinyalini şu tehditkâr cümlelerle vermişti: “Eğer futbolun geleceğini düşünüyorsak önce federasyon yetkilileri, kulüp başkanları, futbolun paydaşları ve hakemlerin meseleyi ve şapkayı önlerine koyup tekrar düşünmeleri lâzım. Bugün çok ağır ifadeler kullanabilirim ama kullanmayacağım.

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‘TEPKİMİ HERKES GÖRECEK’

Sabrediyorum, dediğim gibi çok farklı ifadeler kullanmak istemiyorum, gerçekten çok doluyum. Eğer bu böyle devam ederse tarihinde görülmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Baktık ki yetkililer ve karar mercileri bu tavırlarında devam ediyor, bunun farklı yöntemleri olacağını bilmelerini isterim. Bir daha hakemler Ankaragücü’nün hakkını yerse, bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz herkes görecek.”

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ÖZÜR 1 GÜN SONRA AKLINA GELEBİLDİ

FARUK Koca, dün akşam saatlerinde yazılı bir açıklamayla kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ankaragücü Kulübü’nün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasına, "Halil Umut Meler’e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" sözleriyle başlayan Koca devamında istifa ettiğini duyurdu: "Ankaragücü Kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibarıyla MKE Ankaragücü başkanlığından istifa ediyorum." Öte yandan dün, Ankaragücü yönetiminden bir grup Meler’i hastanede ziyarete gitti ancak Meler heyeti kabul etmedi.

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EMRE’Yİ ZOR TUTTULAR

Koca’nın yumruğunun hemen öncesinde bir görüntü zihinlere takıldı. Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakeme uzaktan parmak sallıyor, bir an önce hakemin yanına gitmek için çırpınıyor, Rizespor hocası İlhan Palut ise onu zor tutuyordu.

O an neler yaşandığını ve Emre Belözoğlu’nu nasıl engellediğini İlhan Palut şöyle anlattı: “Olayların çıkmasına anlam veremedim. Başkan saha içine girerken, teknik direktör Belözoğlu çok sinirliydi. Kendisini sürekli ‘Sakin ol hocam, sakin ol’ diyerek teskin etmeye çalıştım. Soyunma odasına girmemiz konusunda ikna ettim. Son dakikada yenilen gole çok sinirlendiler.”

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BU İLK YUMRUĞU DEĞİLMİŞ

2020-2021 sezonunda MKE Ankaragücü’nü çalıştıran deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, A Spor’a yaptığı açıklamada Faruk Koca’nın daha önce kendisine de saldırdığını açıkladı. Ankaragücü’nde daha önce asbaşkanlık görevi üstlenen Faruk Koca, 2021 yılında yapılan seçimle göreve gelip başkent ekibinin 42. başkanı olmuştu.

NE KADAR CEZA ALIR

TCK’ya göre, şüphelilerin tutuklanmasına neden olan “Kasten Yaralama” suçu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmayı ön görüyor. Ancak söz konusu suç “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” işlenmesi halinde, bu ceza yarı oranında artıyor. Bu madde yönünde şüphelilere 4.5 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün. Tutuklama gerekçesi olan “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçunun “Kemik kırıklarına veya çıkığına neden olması halinde” verilen ceza bir kez daha yarı oranında artıyor. Böylece şüphelilerin 6 yıl 7 aya kadar hapis cezası verilmesinin yolu açılıyor. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan “Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” hükmü de “Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre verilecek ceza yarı oranında” artırılmasını içeriyor. Bu durumda toplamda zanlılara 9 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün olabiliyor.

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TUTUKLANDILAR... İFADESİ DE REZALET

Koca, savcılıktaki savunmasında hakem Meler’i suçlayarak “Yanına gidip suratına tükürecektim ama bir anda yumruk attım. Yumruk onu yere düşürecek derecede ağır değildi. 5-10 saniye ayakta kaldıktan sonra kendini yere attı” dedi.

ÖNCEKİ gece, Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor’un 1-1 berabere kaldığı maçta yaşananlar Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Maçın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı. Yumruklu saldırının ardından hakem yere düştü, bu sırada, Koca’nın yanında bulunan iki kişinin de hakemi tekmeledikleri görüldü.

‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

Hemen hastaneye kaldırılan Meler, tedavisinin ardından Emniyet’e giderek, kendisini darp eden şüphelilerden şikâyetçi oldu. Hakem Meler şikâyetinde “Maçın bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragücü kulübü başkanı ve yanında bulunan iki şahıs, sahaya girerek orta alana kadar geldiler. Faruk Koca benim, sol gözaltıma yumrukla vurdu, yere düştüm, ben yerdeyken tüm şahıslar, birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdu. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarım ile bana ‘Sizi bitireceğim’ dedi. Bana hitaben ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Bana vuran Faruk Koca’dan ve diğer şahıslardan davacı, şikâyetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum” dedi.

‘HAKEM STADI GERDİ’

Faruk Koca’nın savcılık sorgusundaki savunması ise yaptığı hareketten çok daha rezildi: “Olay günü maçı tribünden takip ettim. Maç sırasında hakemin verdiği kararlardan dolayı statta büyük gerginlik oluştu. Ben de bundan dolayı çok gerilmiştim. Kendimi sakinleştirmek için tutmaya çalıştım ancak maçın bitişi düdüğü ile birlikte hakemin yanına gidip suratına tükürmek ve sözlü olarak tepki göstermek istedim. Sahaya girip hakemin yanına gittiğimde bir anda görüntülerden de görüleceği şekilde hakeme yumruk atmak suretiyle tepki gösterdim.

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Benim vurduğum yumruk onu yere düşürecek derecede ağır değildi. 5-10 saniye ayakta kaldıktan sonra kendini yere attı. Sonrasında hakemin darp edildiğini öğrendim, yaralanmaları benden dolayı değil sonraki bu darplardan kaynaklanmış olabilir. Böyle bir olayın içerisinde bulunduğum için üzgünüm, pişmanım.”

MAHKEMEDE ‘TOKAT’ DEDİ

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Koca buradaki savunmasında da benzer açıklamalarda bulanarak “Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış karalar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Hakem 5-10 saniye ayakta durdu, sonra kendini yere attı” dedi.

KOCA VE 2 KİŞİ CEZAEVİNDE

Meler’e saldırı olayıyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Koca ile diğer şüpheliler Ankaragücü kulüp görevlileri Kenan Çelikkaya ile Yunus Şahin gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından dün sabah saatlerinde savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Koca ve diğer iki şüpheli, TCK’nın “kasten yaralama”, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan “spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.