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Fulya Öztürk CNN Türk canlı yayınında açıkladı! İşte Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın sağlık durumu

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#Ganire Paşayeva#Azerbaycan#Koma
Fulya Öztürk CNN Türk canlı yayınında açıkladı İşte Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayevanın sağlık durumu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 01:36

Komaya girdiği duyurulan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili son durumu Fulya Öztürk CNN TÜRK canlı yayınında açıkladı.

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Önceki gün 45 yaşındaki Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği duyuruldu. Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili son durumu Fulya Öztürk CNN TÜRK canlı yayınında aktardı. Öztürk şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık bir iki saat önce sosyal medyada ‘öldü’ haberi çıktı. Gerçekten hepimizi çok üzdü. Ganire Paşayeva, Türk dünyası için önemli bir isim. Durumu çok ciddi, yoğun bakımda. Öldü haberleri geldi, bu haber yalan. Geçen yıl kilo alıyor, kilo aldığı için de mide küçültme ameliyatı oluyor. Bir yıl boyunca hep rahatsızlıklar yaşamış. İki gün önce evinde gece 3'e doğru bir anda tansiyonu 4'e düşüyor. Hemen yanındaki yardımcıları hastaneye yetiştiriyorlar. Durumu çok çok kritik.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı dönem milletvekili olan Paşayeva, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

 

 

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#Ganire Paşayeva#Azerbaycan#Koma

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