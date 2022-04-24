Fuat Oktay: TBMM çatısı altında, millete iftira atmak, fikir terörüdür

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Vefa İftarı' programına katıldı. Program, Üsküdar’daki Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşti. Oktay, yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

'TÜRKİYE DEMEK ÇÖZÜM DEMEKTİR'



Türkiye'nin uluslararası alanda sorunlara karşı çözüm için anahtar ülke konumunda olduğunu vurgulayan Oktay, "Türkiye demek çözüm demektir. Bunu Balkanlar’da, Irak’ta, Libya’da, Karabağ’da ve daha birçok yerde gördüğümüz gibi bugün de Rusya-Ukrayna krizinde görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki tüm ülke liderleri ile rahatça diplomasi yürütebilen sayılı liderlerdendir. Türkiye, hiçbir yer, ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç duymadan çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmıştır; yapmaya da devam etmektedir. Suriye’de, Irak’ta, terör koridoru oluşturmak amacıyla örgütlere binlerce TIR silah yardımı yapanlar, bölgede, Türkiye’yi işlevsiz hale getirme hayali kurdular. Terörden beslenenler, her koldan tehditleri artırarak Türkiye’ye diz çöktürebileceklerini sandılar. Bunlara karşı biz daima hakkı haykırdık; 'adalet yerini bulmuyorsa kendi göbeğimizi kendimiz keser, gereğini yaparız' dedik ve yapıyoruz. Önce ülkemizin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör bataklığına karşı çıkarak bölgede oynanan tiyatroya 'dur' dedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtları ile terör örgütünün sınırlarımızla olan irtibatını tamamen kesmiş durumdayız. Terörü kaynağında kurutmak üzere bugün de Pençe-Kilit Harekâtıyla Irak’ın kuzeyindeyiz" şeklinde konuştu.

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'SÖZDE ERMENİ SOYKIMI TANINSIN DİYE TEKLİF VERİYORLAR'



Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine karşı HDP’nin dinamit koyduğunu belirten Oktay, "Terörün kökünü kurutmak için bir taraftan sahada çabalarımızı sürdürürken, bir taraftan da terörün uzantılarıyla mücadele ediyoruz. İşte HDP’yi görüyorsunuz; Sözde Ermeni soykırımı tanınsın diye milletin meclisinde millete hakaret edercesine teklif veriyorlar. TBMM çatısı altında, millete iftira atmak, fikir terörüdür. Milletin meclisinde, tarihimize kara çalmak; Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecinin temeline dinamit koymaktır. Bu süreci baltalamak isteyenlerin sesi, bugün hem içerden hem dışardan geliyor" diye konuştu.

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'BİDEN’IN MESAJINI ŞİDDETLE KINIYORUM'



ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan mesajına tepki gösteren Oktay, "ABD Başkanı Biden’ın gaflet dolu 24 Nisan mesajını da bu vesileyle şiddetle kınıyorum. Biz yıllardır Türkiye’yi sıkıştırmanın aracı olarak kullanılan Ermeni meselesinde daima bir adım önde olduk. Konunun tartışılmasından, tezlerimize aykırı fikirlerin serbestçe dile getirilmesinden asla rahatsızlık duymadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi hakikatin kıvılcımı, fikirlerin yasaklanmasından değil; 'müsademe-i efkardan' yani 'fikirlerin çarpışmasından' doğar. Türkiye’de bu konuda her türlü yayına ve arşive ulaşmak mümkündür. Bu anlayışla yıllardır muhataplarımıza çağrıda bulunuyoruz: Gelin, bu tartışmayı siyasetin meselesi olmaktan çıkarıp, tarihçilerin konusu haline getirelim. Gelin, acılarımızı yarıştırmayalım. Yaraları kanatmanın değil birlikte iyileştirmenin mücadelesini verelim. HDP’nin milli değerleri ayaklar altına alan tutumu, sadece sözde Ermeni soykırımı önerisiyle bitmiyor. Şanlı ordumuzun terörle mücadelesine karşı naralar atmakla meşguller…6+1’lik kaybedenler kulübü de bunlara bir kez olsun sesini çıkarıp, milletten yana tavır alamıyor. Bilakis birlikte hareket ediyorlar" dedi.