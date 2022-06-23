Fuat Oktay KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile helikopterle yangın alanını inceleyerek, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Oktay ve Tatar ortak basın toplantısı düzenledi. “Sizleri ve sizlerin şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir kardeşimizi yürekten sevgi, saygı ve muhabbet ile selamlıyorum” ifadelerini kullanan Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdikleri iki günlük ziyaret çerçevesinde ilk önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldiklerini belirtti. Oktay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bir köşesindeki kardeşlerimize Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin selamlarını ve aynı zamanda geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askeri araç kazasında şehit olan Mehmeçik Fatih Özkaya’ya Allahtan rahmet dileyen Oktay, "Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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OKTAY, ERDOĞAN’IN KIBRIS TÜRK HALKINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ



“Tatlısu-Mersinlik bölgesinde çıkan yangın hepimizin yüreklerini yakmıştır. Aynen Türkiye’de Marmaris’teki yangının yüreklerimizi, ciğerlerimizi yaktığı gibi” diyen Oktay, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sabah kendileri de direkt ilettiler, burada bir kez daha geçmiş olsun dileklerini hem şahsınıza hem de şahsınız nezdinde tüm Kıbrıs Türküne bir kez daha iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KKTC’DE KONUŞLANDIRILAN HELİKOPTER İLE HAVADAN YANGINA İLK MÜDAHALEDE BULUNULDU”



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlandırılan helikopter ile yangına havadan ilk müdahalede bulunulduğunu belirten Oktay, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Başkanlığı ve Orman Müdürlüğünden oluşan tüm ekiplerin de yangını söndürmek için yoğun çalışma yürüttüklerini sahada ziyaret ettik, gördük, bizler de fiilen şahit olduk, çalışmalara da katıldık. İlk andan itibaren de zaten çok yakinen takip ettiğimiz çalışmalar bunlar” dedi.

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“İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞIMIZ DAHA BUGÜN KKTC’DE YANGINLA MÜCADELEYE KATILDI”



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilave iki yangın söndürme uçağının daha bugün KKTC’deki yangınla mücadeleye katıldığını belirten Oktay, yangın bölgesindeki çalışmaları izlediklerini ve yürütülen çalışmalardan “son derece” mutlu olduklarını söyledi. Oktay, aynı zamanda Türkiye’de Muğla-Marmaris bölgesinde çıkan orman yangını ile de “tüm güçleri ile mücadele” ettiklerini yineledi.

“ORMANI KORUMAK VATANI KORUMAKTIR”



“Ormanı korumak vatanı korumaktır” ifadelerini kullanan Oktay, “Doğanın emaneti, tabiatın nefesi için amansız çalışan tüm görevlilere, tüm kurumlarımıza, her bir bireye bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar ile “son derece verimli” bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, baş başa ve heyetlerle birlikte yapılan görüşmelerde, ortak gündem konuları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Oktay, “Başta milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına ilişkin son gelişmeleri ele aldık. Önümüzdeki dönemde fikir birliği ile amaç birliği ile atacağımız adımları yine birlikte değerlendirdik” ifadelerini kullanarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikrar içinde gelişerek, tüm kurul ve kuruluşları ile güçlenmesine büyük önem verdiklerini” yineledi.

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“KIBRIS TÜRKÜ'NÜN KENDİ TOPRAKLARINDA EGEMENLİĞİNİ PEKİŞTİRMESİ İÇİN DESTEĞİMİZ TAMDIR”



Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1571’den beri asli unsuru olduğu kendi topraklarında egemenliğini pekiştirmesi için desteğimiz tamdır” ifadelerini kullanarak, “Uluslararası toplum nezdinde verilen eşit statü mücadelesi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkünün hak ve hukukunun korunması iradesi ve ekonomik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerinde durma yönünde atılan adımların hepsi birbirini tamamlayıcı nitelikte bir bütündür" dedi.



Oktay, “İstiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir Kuzey Kıbrıs için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gösterdiği liderlik son derece önemlidir” diyerek “Kıbrıs Türk halkı Sayın Tatar’ı cumhurbaşkanı olarak seçerek iki devletli çözüm önerisini, özgürlükten yana tutumunu açıkça ortaya koymuştur” dedi.



“Çözümün önünü açacak tek yol; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve devletin egemen eşitliğinin ve eşit statüsünün tescil edilmesidir. Böyle bir çözüm Doğu Akdeniz’deki iş birliği ortamının gelişmesine de katkı sağlayacaktır” diyen Oktay, “Türkiye ile KKTC’nin bölgede istikrara somut katkı sağlayacak önerileri, sürekli Güney’in hayalet ideolojileri ile gölgelenmeye çalışılmıştır” dedi.

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"RUMLAR NE YAZIK Kİ KENDİLERİNİ ADANIN TEK SAHİBİ GÖREREK, KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK SAYMAKTA, YOK SAYMAYA ÇALIŞMAKTA"



Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimleri bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleri ile baltalandığını ve bugün de baltalanmaya devam edildiğine dikkat çeken Oktay, “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede istikrara somut katkı sağlayacak önerileri, sürekli Güney’in hayalet ideolojileri ile gölgelenmeye çalışılmıştır. Rumlar ne yazık ki kendilerini adanın tek sahibi görerek, Kıbrıs Türklerini yok saymakta, yok saymaya çalışmakta, gerçeklerin üzerini çağdışı bir çözümsüzlük önerisi ile çözmeye çalışmaktadır. Bu çaba, hayalin ötesinde hiçbir sonuç doğurmayacaktır” dedi.

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“RUM KESİMİ SUNDUĞU ÖNLEMLERLE ÇAYIN TAŞI İLE ÇAYIN KUŞUNU VURMAYA ÇALIŞMAKTADIR"



Oktay, Kıbrıs Rum tarafının sunduğu Güven Artırıcı Önlemlere değinerek, “Rum kesimi tarafından Güven Artırıcı Önlemler diye sunulan tek taraflı nakaratlarsa zulüm artırıcı planlardan öteye geçmemektedir, geçememektedir. Bizde güzel bir deyim vardır. Bu Güven Artırıcı Önlemlerle, ‘Çayın taşı ile çayın kuşunu vurmaya çalışmaktadır’. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprağıyla, ‘siz onu bize verin, sizin havalimanınızı açalım’. Yani güler misiniz, ağlar mısınız? Bu deyim tam da onu ifade etmektedir. Bu açıkgözlülüğe ve fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz, etmemeliyiz” dedi.

“ULUSLARARASI TOPLUM RUM KESİMİNİN GÖZLÜKLERİ İLE İZLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”



Uluslararası toplumun Kıbrıs konusunda sergilemekte olduğu tutumuna ilişkin birtakım eleştirilerde de bulunan Oktay, “Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun, olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam etmektedir ve bunun öncülüğünü de ne yazık ki Avrupa Birliği yapmaktadır. Bir an önce onların da Yunanistan’ın ve Rum’un kendi içlerindeki yürüttüğü, onları esir alan tutumlarından bir an önce kendi özgürlüklerine kavuşmaları ve kendi bağımsız politikalarını geliştirmeleri kendilerinin lehine olacaktır” dedi.

OKTAY’DAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI’NIN “UKRAYNA BENZETMESİNE” YANIT



Oktay, geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Kıbrıs Rum tarafına yaptığı ziyaretinde yaptığı açıklamalara değinerek, “Geçen hafta Yunanistan Başbakanı’nın Rum kesimine yaptığı ziyarette barışın hüküm sürdüğü bu adayı Ukrayna’ya benzetmiş, barış harekatına dil uzatmıştır. Üstelik bunları söyleyen uluslararası anlaşmamalara aykırı, Ege’deki adalarını silahlandıran bir ülkenin başbakanı. Ege’deki adaların silahsızlandırılması bir an önce gerçekleştirilmezse adaların egemenliğini uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde sorgulamaya başlayacağız. Bunların karın ağrısı; Kıbrıs Türkü'nün dimdik ayakta olması, bayrağıyla, toprağıyla, milli iradesiyle hür ve özgür yaşamasıdır. Bunları rahatsız eden bölgesinde lider, dünyada sözü geçen güçlü Türkiye’nin sarsılmaz duruşudur. Bunları rahatsız eden, kapı kapı gezip destek aradıkları uluslararası topluma, haksız ambargolara, tüm ince hesaplarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılıyor olmasıdır” dedi.

“KARALAMALAR VE SİNDİRME ÇABALARI HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİ YILDIRAMAZ”



Türkiye'nin KKTC'ye desteği tam olduğunu vurgulayan Oktay, “Bunu herkes böyle bilsin. Karalamalar ve sindirme çabaları hiçbir şekilde bizi yıldıramaz. Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını her daim gösterdik, gösteriyoruz. Rum kesimi Maraş sahilinin canlandığını görünce BM Güvenlik Kuruluna koşsa da Yunanistan Avrupa Birliğinin gölgesinden medet umsa da egemen eşitlik gerçeği değişmeyecek. Gölgede olanın gölgesi olmaz derler. Tarih KKTC'yi dirayeti, mücahit ruhu ve anavatan Türkiye ile gönül birliğiyle verdiği hakkaniyet mücadelesiyle yazacaktır. Bu duruş ve milli dava anlayışımız pek çok topluma örnek olmaya devam edecektir. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gelişen bir KKTC için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.