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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 18:12,Son Güncelleme:/

Fuat Oktay: Hak ettikleri cevap hem sahada hem masada verilmeye devam edilecektir

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Fuat Oktay: Hak ettikleri cevap hem sahada hem masada verilmeye devam edilecektir
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem masada verilmeye devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale’de, Dumlupınar’da 7’den 70’e seferber olan Türk milletinin bugün aynı ruhla Tel-Abyad’da, Serakib’de ve İdlib’de devletin bekası için çetin bir mücadele verdiğini belirtti.

"Mehmetçiğimiz sınırlarımızın içinde ve dışında destansı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem de masada verilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullanan Oktay, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatımız ile de sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve yaşanan insani dramın önüne geçeceğiz. Şehitler tepesi dün olduğu gibi bugün de kahraman yürekler ile doludur. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabır diliyorum."

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