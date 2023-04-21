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Fuat Oktay: Devletimiz güçlendikçe kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz

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#Fuat Oktay#Karadeniz Gazı#Ramazan Bayramı
Fuat Oktay: Devletimiz güçlendikçe kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 09:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz gazında ilk ateşin dün yakıldığını hatırlatarak, "Devletimiz güçlendikçe bu kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Ankara’da bulunan Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kıldı. Oktay, bayram namazına Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile geldi. Namaza gelen vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Oktay, bayram namazı ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün bir ayı geride bırakarak hep birlikte, bir ve beraber olarak huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olduk. Biraz buruk başladık depremden dolayı. Hamdolsun ramazan boyunca bütün millet ve devlet olarak depremzede kardeşlerimizin şartlarını hep birlikte iyileştirmeye çalıştık. Son ana kadar da devam edeceğiz inşallah. Özellikle depremzede vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Dün Filyos'ta olduğunu hatırlatan Oktay, "Biz aslında iki bayramı birlikte kutladık. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına doğru ilk adımdı ve çok büyük bir adımdı. Denizin 2 bin 200 metre derinliklerinden çıkardığımız 710 milyar metreküplük gaz rezervimizi karaya çıkarıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk ateşi de yaktık. Birkaç hafta içerisinde de bu gaz inşallah mutfaklarda olacak. Dün de zaten Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi milletimizle paylaştı. 1 ay boyunca, tüm doğal gaz giderlerinin ücretsiz, 1 yıl boyunca ısınma hariç diğer doğal gaz ihtiyaçları ücretsiz olacak. Devletimiz güçlendikçe bu kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu güzel haberle birlikte de bugün iki bayramı birlikte kutladık" ifadelerini kullandı.

Oktay, her alanda çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini ve bunun devam edeceğini belirterek, yeni Türkiye’yi millet olarak hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. Oktay, açıklamasının ardından Togg ile camiden ayrıldı. Oktay’a eşi Hümeyra Şahin Oktay da eşlik etti.

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#Fuat Oktay#Karadeniz Gazı#Ramazan Bayramı

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