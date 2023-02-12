Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fuar alanı, yaşam alanına dönüştürüldü; 7 bin kişi geceyi geçiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Deprem#Hatay
Fuar alanı, yaşam alanına dönüştürüldü; 7 bin kişi geceyi geçiriyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 15:44

ADANA'nın Çukurova ilçesinde depremlerden etkilenenler için Adana Fuar Alanı'nda yaşam alanı oluşturuldu. Geceyi burada geçiren 7 bin kişiye, günde 3 öğün yemek dağıtılıyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Adana'da 12 bina yıkıldı, çok sayıda kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kentte evleri hasar görmemesi rağmen, tedirginlik yaşayanlar içinse yaşam alanları oluşturuldu. Çukurova ilçesi Adana Fuar Alanı'na gelen 7 bin kişi, geceyi burada geçiriyor. Burada kalanlara, günde 3 öğün yemek dağıtılıyor.

Seyhan ilçesinde 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Çiğdem Kuzugüden, kızı ile fuar alanına geldiğini belirtti. Kuzugüden, "Evdeki gibi olmasa da ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor. Yemeğimiz, suyumuz her şeyimiz geliyor. Ama suiistimal eden insanlar da var. İhtiyacı olmadan gelenler de var; üzülüyorum. Artık evimize dönmek istiyoruz. Hasar tespit çalışmalarının bitmesini bekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

6 GÜNDÜR AİLESİ İLE FUAR ALANINDA

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan Elif Biçer (18) ise ailesi ile birlikte 6 gündür fuar alanında kaldığını belirterek, "Dağıldıktan sonra evlere nasıl bir psikoloji ile gireceğiz, bilmiyorum. Burada ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yeme-içme konusunda sıkıntımız yok. Sadece duş almak için eve gitmek zorunda kalıyoruz. O zor oluyor" diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli yaratıcı dram eğitmeni Eren Şah da bu süreçte çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, moral için yapılan etkinliklere dikkati çekti. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Deprem#Hatay

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi