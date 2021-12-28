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Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Sürücü ağır yaralı

#Istanbul#Arnavutköy#Trafik Kazası

Arnavutköy'de yolda ilerlerken freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu şoför koltuğunda sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, bugün 15:30’da Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda ilerlerken freni boşalan 34 UY 5480 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, 3 otomobil ve park halindeki bir kamyona çarparak durabildi.

Kamyonetin şoförü Şerafettin Çalışkan ise aracın koltuğunda sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Çalışkan'ı, sıkıştığı yerden çıkardı.

Çalışkan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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#Istanbul#Arnavutköy#Trafik Kazası

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