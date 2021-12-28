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Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu

#Asiye Ateş#Antalya#Gaziantep
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateşin son durumu

Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş’in (4) öğleden sonra uyandırılması planlanıyor.

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Gaziantep’te, 22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye’nin tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor. Uyutulan Asiye’nin sağlık durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

'SAĞLIK DURUMU STABİL'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, “Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinin önünden ayrılmayan anne Zeynep ve baba Hüseyin Ateş ise kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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#Asiye Ateş#Antalya#Gaziantep

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