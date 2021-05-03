‘Fren Ali’ tartışması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kanal 42’de yayımlanan “Reaksiyon” programında “Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için ‘Fren Ali’ demişlerdi. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı” demişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Babacan’ın bu sözlerine, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

FREN ALİ AMA NEYE?

“Busan’da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?”

Varank’ın, paylaşımı üzerine Babacan, Twitter’dan bakanlığı dönemindeki konuşmaların yer aldığı video paylaştı. Videoda Babacan’ın “Eğer bizim mali kuralı getirmek istediğimiz dönemde Türkiye eğer mali kuralı kabul etseydi, bugünkü pandemi şartlarında 100 milyarlarca Türk lirası, esnafımıza, ihtiyaç duyan vatandaşımıza dağıtılabilirdi bu dönemde ve karşılıklı olarak destek verilebilirdi” ifadeleri yer aldı.

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