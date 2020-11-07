FransÄ±z polisinin terÃ¶rist muamelesi yaptÄ±ÄŸÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki 4 Ã§ocuk ve aileleri konuÅŸtu

Fransa'nÄ±n Albertville ÅŸehrindeki okullarÄ±nda Hz. Muhammed'e hakaret iÃ§eren karikatÃ¼rlerle ilgili Ã¶ÄŸretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terÃ¶rist muamelesi" gÃ¶ren ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafÄ±ndan basÄ±larak karakolda sorgulanan 10 yaÅŸÄ±ndaki 3'Ã¼ TÃ¼rk, 1'i MaÄŸrip kÃ¶kenli 4 Ã§ocuk ve aileleri yaÅŸadÄ±klarÄ± dehÅŸeti anlattÄ±.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret iÃ§erikli karikatÃ¼rleri derste Ã¶ÄŸrencilerine gÃ¶steren Ã¶ÄŸretmenin baÅŸÄ±nÄ±n kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalar tÄ±rmanmaya baÅŸladÄ±.

1992 KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi Fransa'nÄ±n Albertville ilÃ§esinde, 10 yaÅŸlarÄ±nda 3'Ã¼ TÃ¼rk 1 MaÄŸrip (Cezayir) kÃ¶kenli 4 Ã§ocuk, 5 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sabahÄ±n erken saatlerinde uzun namlulu silahlarÄ±n gÃ¶lgesinde uyandÄ±.

DehÅŸeti yaÅŸayan Ã§ocuklar, polis tarafÄ±ndan ailelerinden kopartÄ±lÄ±p tek baÅŸlarÄ±na karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek 11 saat sorgulandÄ±.

KÄ±sa zamanda sosyal medyada yayÄ±lan polis baskÄ±nÄ±, Fransa'da yaÅŸayan TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tepkiye yol aÃ§tÄ±.

Ã‡oÃ§uklarÄ±n Louis Pasteur Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'ndaki bir soru karÅŸÄ±sÄ±nda, "Hazreti Muhammed'e karÅŸÄ± yapÄ±lan karikatÃ¼rleri sevmediklerini ve kÃ¶tÃ¼ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemeleri" Ã¶ÄŸretmenleri tarafÄ±ndan polise ihbar edildi.

Polis de ihbarÄ± "terÃ¶rizme destek" olarak algÄ±ladÄ± ve 4 eve eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi.

FransÄ±z polisi, baskÄ±nda ve karakolda "terÃ¶rist muamelesinde" bulunduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklarÄ±n inanÃ§larÄ±nÄ± sorguladÄ±.

Karakolda ifadeleri alÄ±nan ailelere de Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan hakkÄ±nda siyasi sorular yÃ¶neltildi. Ailelerin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve inancÄ± sorgulandÄ±.

SÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmaya hazÄ±rlanan ailelerin en bÃ¼yÃ¼k korkusu ise evlatlarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±nmasÄ±.

AA muhabirinin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aynÄ± mahalledeki 4 aile, hala baskÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸÄ±yor.

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"ÅžOKA GÄ°RDÄ°K. BÄ°ZE TERÃ–RÄ°ST MUAMELESÄ° YAPTILAR"

GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli baba Servet YÄ±ldÄ±rÄ±m, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± E.Y'ye FransÄ±z polisinin "terÃ¶rist muamelesi" yapmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan baba YÄ±ldÄ±rÄ±m, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n 11 saat karakolda tutulduÄŸu olaya iliÅŸkin, "Sabah 6.30-07.00 arasÄ± polisler kÄ±racak ÅŸekilde 'tak tak tak' diye kapÄ±mÄ±za vurdular. Biz de kapÄ±yÄ± aÃ§Ä±nca yanÄ±lmÄ±yorsam 8-10 tane terÃ¶rle mÃ¼cadele polisi geldi. Ä°Ã§eri girdiklerinde kimileri maskeli, kimilerinin ise yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Uzun namlulu silahlarla iÃ§eri girdikten sonra 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±m E.Y'yi sordular. E.Y. terÃ¶rizmle alakalÄ± suÃ§lanÄ±yor gibi bir ifadede bulundular." dedi.

FransÄ±z polisinin kendini, eÅŸini, iki oÄŸlunu ve kÄ±zÄ± E.Y'i evinin salonunda oturttuÄŸunu aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AyaÄŸa kalkmamÄ±za dahi fÄ±rsat vermediler." diye konuÅŸtu.

Polisin kendilerine hiÃ§bir belge veya tutanak sunmadan evde arama yapmasÄ±na tepki gÃ¶steren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžoka girdik. Bize terÃ¶rist muamelesi yaptÄ±lar. 'E.Y. terÃ¶rizmle suÃ§lanÄ±yor. TerÃ¶rizme destek olduÄŸundan kendisini (E.Y) bu ÅŸekilde gÃ¶tÃ¼receÄŸiz. Sabah 09.00'da da siz gelin polise' diye bir ifade de bulundular." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, polisin E.Y'yi gÃ¶tÃ¼rmeden Ã¶nce evde arama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, duvarlardaki Kur'an-Ä± Kerim ayetlerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini belirterek, "E.Y.'nin odasÄ±nÄ± aradÄ±lar, kitaplarÄ±nÄ± yere dÃ¶ktÃ¼ler, bunlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektiler. Sonra Ã§ocuÄŸumu alÄ±p gittiler. dedi.

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"KARAKOLDA TEK BÄ°R YAZILI BELGE VERMEDÄ°LER"

Daha sonra karakola gittiÄŸini ve tercÃ¼man aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ifade verdiÄŸini anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, kendisine hiÃ§bir ÅŸekilde ifade tutanaÄŸÄ± veya kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±na yÃ¶neltilen suÃ§lamalarla ilgili talepte bulunmalarÄ±na raÄŸmen yazÄ±lÄ± belge verilmediÄŸini belirtti.

Kendisi ve eÅŸinin karakoldaki ifadesinin yaklaÅŸÄ±k iki saat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°fademizde 'namaz kÄ±lÄ±yor musunuz, camiye gidiyor musunuz, Ã§ocuklar camiye gidiyor mu, Ã§ocuklar camide dini eÄŸitim alÄ±yor mu, ErdoÄŸan ve Macron arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma ve siyaset hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz, TÃ¼rkiye'deki siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼z nedir?' gibi sorular sordular. Ä°fademiz bittikten sonra parmak izimizi aldÄ±lar. Beyaz bir duvara gÃ¶tÃ¼rerek terÃ¶ristlere yapÄ±lan muamele gibi hem karÅŸÄ±dan, hem saÄŸdan hem de soldan resmimizi Ã§ektiler."

Polisin MÃ¼slÃ¼manlarÄ± fiÅŸlediÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ifadesinde de bunu sÃ¶ylediÄŸini kaydetti.

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OKUL MÃœDÃœRÃœNE DAVA AÃ‡IYOR

YÄ±ldÄ±rÄ±m, polisin kendisine sadece "sÃ¶zlÃ¼ olarak" kÄ±zÄ±na yÃ¶neltilen suÃ§lamalar hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Hazreti Muhammed'e hakaret iÃ§erikli karikatÃ¼rleri derste Ã¶ÄŸrencilerine gÃ¶stermesinin ardÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸretmen Samuel Paty hakkÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n okulunda bir anket dÃ¼zenlendiÄŸini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Benim Ã§ocuÄŸumun da okuldaki sÃ¶ylemi, 'O Ã¶ÄŸretmenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Ama keÅŸke o da o karikatÃ¼rleri yayÄ±nlamasaydÄ±' diye ifadede bulunmuÅŸ. Bu ÅŸekilde bir ifadesi var. Ama okuldaki Ã¶ÄŸretmenler nasÄ±l bir algÄ± oluÅŸturduysalar, polisin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re, benim kÄ±zÄ±m gÃ¼ya 'Ã¶lmeseydi de iyi olurdu, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeseydi de iyi olurdu' ÅŸeklinde bir ifade de bulunmuÅŸ. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. KÄ±zÄ±mÄ±z da Ã¶yle bir ÅŸey sÃ¶ylemedi." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, avukat arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek Louis Pasteur Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne dava aÃ§acaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

20 yÄ±ldÄ±r Fransa'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun aynÄ± okuldan mezun olduÄŸunu ve FransÄ±z devletinin kolejlerinde ve liselerinde eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken YÄ±ldÄ±rÄ±m, "En ufak adli bir vakaya bulaÅŸmadÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ã‡ok korktum"

YaklaÅŸÄ±k 11 saat polisin alÄ±koyduÄŸu E.Y. de okuldaki Ã¶ÄŸretmeninin kendisine, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸretmen Paty hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sorduÄŸunu belirterek, "Ben de dedim ki; 'O Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã¼zÃ¼ldÃ¼m ama o karikatÃ¼rÃ¼ gÃ¶stermese hiÃ§bir ÅŸey olmazdÄ±.' dedim. Ã–ÄŸretmen de bana 'tamam anladÄ±m' dedi. BaÅŸka hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylemedi." ifadesini kullandÄ±.

E.Y., polisin kendisini karakola gÃ¶tÃ¼rmesine iliÅŸkin de "Ã‡ok korktum ve ilk defa bÃ¶yle bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m." dedi.

Polisin de tÄ±pkÄ± Ã¶ÄŸretmeni gibi kendisine Paty hakkÄ±nda soru sorduÄŸunu anlatan E.Y., aynen okuldaki cevabÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi.

OlayÄ±n etkisini hala atlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden E.Y., "Polis bana camiye gidip gitmediÄŸimi sordu. Ben de cumartesi ve pazar gittiÄŸimi sÃ¶yledim. Sonra ifademi fotokopi yaptÄ±lar ve onu imzaladÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã–te yandan, polisin arama yaptÄ±ÄŸÄ± E.Y.'nin odasÄ±ndaki daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k ve polisin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n eÅŸyalarÄ±nÄ± ve kitaplarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸ hali dikkati Ã§ekti.

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"POLÄ°SE DAVA AÃ‡MAYI DÃœÅžÃœNÃœYORUZ"

FransÄ±z polisinin sabah evinden aldÄ±ÄŸÄ± Y.E.A.'nÄ±n NevÅŸehirli annesi Mukaddes AkdaÄŸ "EÅŸim iÅŸe gittikten sonra uyumuÅŸtum. Polisler sabah 07.30'a doÄŸru evimizi bastÄ±. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlumu almaya geldiler. HiÃ§bir bilgimiz yoktu, hazÄ±rlÄ±ksÄ±zdÄ±k. BÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz oldu." dedi.

AkdaÄŸ, polislerin eve geldikten sonra arama belgesi gÃ¶stermeden doÄŸrudan evinin iÃ§inde oÄŸlu Y.E.A.'yÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, evde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kur'an-Ä± Kerim ayetlerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸini aktardÄ±.

Polisin hiÃ§bir aÃ§Ä±klama yapmadan oÄŸlu Y.E.A.'yÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, diÄŸer Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da korku iÃ§inde olanlarÄ± izlediÄŸini vurgulayan AkdaÄŸ, daha sonra kendisi ve eÅŸinin de karakola giderek ifade verdiÄŸini sÃ¶yledi.

AkdaÄŸ, polisin kendilerine hiÃ§bir yazÄ±lÄ± evrak vermediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Y.E.A.'nÄ±n da Paty ile ilgili okulunda sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AkdaÄŸ, polisin baskÄ±n yapmasÄ±na anlam veremediÄŸini, istenilmesi halinde karakola giderek ifade vereceklerine iÅŸaret etti.

Polis sorgusunda kendisine siyasi sorular sorulduÄŸunu da belirten AkdaÄŸ, "Macron ile ErdoÄŸan'Ä±n kavgasÄ±na ne diyorsun' dediler. Ben de 'karÄ±ÅŸmÄ±yorum, bunlar politik iÅŸler, bÃ¶yle ÅŸeylerden anlamÄ±yorum." dedim. Bana neden baÅŸÄ±mÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordular. 'EÅŸin mi zorluyor' dediler. Ben de 'MÃ¼slÃ¼man olduÄŸum iÃ§in, kendim istediÄŸim iÃ§in kapatÄ±yorum.' dedim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Fransa'da vergi verdiklerini ve bu Ã¼lkenin bir parÃ§asÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen AkdaÄŸ, "YaÅŸananlardan dolayÄ± hiÃ§ iyi hissetmiyoruz. Biz normal bir aileyiz ama bize terÃ¶rist ailesi gibi davrandÄ±lar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AkdaÄŸ, 1999 yÄ±lÄ±ndan beri Fransa'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polise karÅŸÄ± dava aÃ§mayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini dile getirdi.

"ORUÃ‡, NAMAZ VE CAMÄ° SORULDU"

Y.E.A. da kendilerine okulunda sorulan soruya iliÅŸkin, "KeÅŸke o karikatÃ¼rleri gÃ¶stermeseydi, 'sanÄ±rÄ±m ondan Ã¶ldÃ¼' diye sÃ¶yledik." dedi.

10 yaÅŸÄ±ndaki Y.E.A. karakolda kendisine oruÃ§, namaz ve camiyle ilgili sorular sorulduÄŸunu aktararak, "Ben de cevap olarak 'evet eÅŸyalarÄ±mla camiye gidiyorum, namaz kÄ±lÄ±yorum, oruÃ§ tutuyorum. Ama oruÃ§larÄ±mÄ± sadece pazartesi tutuyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ okulum var." dedim" diye konuÅŸtu.

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"OKULDAKÄ° Ã–ÄžRETMEN ÅžÄ°KAYETTE BULUNMUÅž"

GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli AyÅŸegÃ¼l Polat ise eÅŸi Ã–mer Polat iÅŸe gittikten sonra polisin 07.10'da kapÄ±larÄ±na Ã§ok sert ÅŸekilde vurduÄŸunu belirterek, "Zaten Ã§ocuk kapÄ±yÄ± aÃ§ar aÃ§maz direkt iÃ§eri saldÄ±rdÄ±lar. 7-8 kiÅŸilerdi hiÃ§bir soru-cevap olmadÄ±. 3-4 tanesinin yÃ¼zÃ¼ kapalÄ±ydÄ±." dedi.

Polat, neden eve geldiklerini sorduÄŸunda polislerin "OÄŸlu M.E.P.'nin terÃ¶ristleri savunduÄŸu ve onu almak iÃ§in geldikleri" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bu iddia karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan anne Polat, "Ben bÃ¶yle bir ÅŸey olmasÄ±na ihtimal vermiyorum. Buna inanmÄ±yorum, kim ÅŸikayet etmiÅŸ, hangi belgeyle buraya geldiniz, neymiÅŸ suÃ§u' dediÄŸimde 'biz size ÅŸu an sÃ¶yleyemeyiz. Karakola gelmeniz gerekli" dediler." dedi.

Polisin yataÄŸÄ±nda uykudan uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki M.E.P.'in Ã§ok korktuÄŸunu ve aÄŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Polat, polisin evdeki kitaplarÄ±n tek tek fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini belirtti.

Karakoldaki ifadesinde kendisine Ä°slamiyet ve inancÄ±yla ilgili sorular yÃ¶neltildiÄŸini anlatan Polat, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"17 yÄ±ldÄ±r burada yaÅŸÄ±yorum. Kesinlikle bÃ¶yle bir ÅŸeyi kabul etmiyorum. Hele bu uygulamanÄ±n ÅŸeklini hiÃ§ kabul etmiyorum. Okulda Ã¶ÄŸretmen tarafÄ±ndan ÅŸikayette bulunulmuÅŸ. Åžok olduk. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶ÄŸretmenle aramÄ±z gayet iyiydi. Bizimle ve Ã§ocukla diyaloÄŸu Ã§ok iyiydi. Ã‡ocuÄŸun bÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olsa dahi bizi arayÄ±p uyarabilirdi. (OÄŸluma) Bu sorular pazartesi sorulmuÅŸ. Ben salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸretmeni okulda gÃ¶rdÃ¼m. HiÃ§bir ÅŸekilde bana uyarÄ± yapÄ±lmadÄ±."

"Ã‡OCUKLARIMIN PSÄ°KOLOJÄ°SÄ° DÃœÅžÃœNÃœLMEDÄ°"

Polat kendilerine kesinlikle terÃ¶rist muamelesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "BÃ¶yle bir ÅŸeyi kesinlikle haketmedik. Bu ÅŸekilde bir uygulamayla oÄŸlumun evden alÄ±nmasÄ±nÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyorum. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n psikolojisi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeden yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hareketti bu." ifadesini kullandÄ±.

Polisin kendilerine ÅŸiddet uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Polat, ancak kendilerine terÃ¶rist gibi muamele edilmesinin kabul edilemez olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

Polat, M.E.P'nin Ã¶ÄŸretmeni hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

FransÄ±z Ã¶ÄŸretmen Paty'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine bir insan olarak kendilerinin de Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izen Polat, cinayetin sorumluluÄŸunun MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¼klenemeyeceÄŸini vurguladÄ±.

Polat, "Cinayetin faturasÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man toplumu olarak hepimize kesmeye baÅŸladÄ±lar. Ben bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. O kiÅŸiyi MÃ¼slÃ¼man kÃ¶kenli biri katlettiÄŸi iÃ§in ÅŸu an en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden baÅŸlayarak terÃ¶rist ilan etmeye baÅŸladÄ±lar." dedi.

Fransa'daki TÃ¼rk toplumunun "alnÄ± aÃ§Ä±k yÃ¼zÃ¼ ak" olduÄŸunu vurgulayan Polat, "TÃ¼rk milleti olarak hiÃ§bir zaman bu tÃ¼r olaylara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ben duymadÄ±m. Bundan sonra da Ã§ocuklarÄ±mÄ±z bu olaylara karÄ±ÅŸmayacak." dedi.

"Ã‡OK KORKTUM, KARAKOLDA YÄ°YECEK VERMEDÄ°LER"

Polat ailesinin gÃ¶z bebeÄŸi M.E.P. de Ã¶ÄŸretmenin kendisine Ã¶ldÃ¼rÃ¼len FransÄ±z Ã¶ÄŸretmenle ilgili soru sorduÄŸunda, "Peygamberimize hakaret ederlerse Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada ateÅŸte yanarlar." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸini ve polisin bu cevaptan dolayÄ± kendisini alÄ±koyduÄŸunu sÃ¶yledi.

M.E.P., karakolda Ã§ok korktuÄŸunu, yiyecek verilmediÄŸini ve camiye gidip gitmediÄŸinin sorulduÄŸunu ifade etti.

"Ã‡OCUÄžUMUZU ELÄ°MÄ°ZDEN ALABÄ°LÄ°RLER" KORKUSU

Baba Ã–mer Polat da polis karakolunda kendilerine yazÄ±lÄ± belge verilmediÄŸini, ifadelerinde yine Ä°slam diniyle alakalÄ± sorulara muhatap olduÄŸunu belirtti.

Polat, yaklaÅŸÄ±k 25 yÄ±ldÄ±r Fransa'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžok oldum. HayatÄ±mda ilk kez bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorum. Bu durumlara ben utanÄ±yorum. FransÄ±zlar her zaman ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden bahsediyor. Kendileri konuÅŸunca bir ÅŸey yok. Ama biz konuÅŸunca hemen iÃ§eri atÄ±yorlar. Nerede insan haklarÄ±. Bu konuda Ã§ifte standart var." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

M.E.P.'nin okuluna devam etmemesi durumunda FransÄ±z devletinin evlatlarÄ±nÄ± ellerinden alabileceÄŸi tehlikesine iÅŸaret eden Polat, oÄŸlunun aynÄ± Ã¶ÄŸretmenden ders almasÄ±nÄ± da asla istemediklerini vurguladÄ±.

OÄŸlunun rÃ¼yasÄ±nda kan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve korkudan uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Polat, "Ben ÅŸu anda aynÄ± okulda aynÄ± Ã¶ÄŸretmenden ders almasÄ±na kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu.

Anne Polat, polisin evlerini basarak Ã§ocuklarÄ±nÄ± karakola gÃ¶tÃ¼rmesinin kendilerine karÅŸÄ± "Ã§ocuÄŸunuzu her an elinizden alabiliriz" ÅŸeklinde bir gÃ¶zdaÄŸÄ± olmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti.

"CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a da mesaj gÃ¶nderen Polat, "Zaten elinden geldiÄŸi kadar bizi destekleyen bir CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z var. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan Allah razÄ± olsun. Bu konuda hassasiyet gÃ¶sterirse, bizimle, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla yakÄ±ndan ilgilenirse TÃ¼rk aileleri olarak Ã§ok seviniriz. Elimizde bir geleceÄŸimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var. En kÄ±ymetlilerimiz. Onlara da el atÄ±lmasÄ±na gÃ¶z yummayÄ±z. Desteklerse Ã§ok mutlu oluruz." dedi.

Polat ailesi, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±nmasÄ± durumu sÃ¶z konusu olursa CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kendilerine destek vereceÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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"OÄžLUM BÄ°R TERÃ–RÄ°ST DEÄžÄ°L"

Cezayir kÃ¶kenli Nabile Harid de TÃ¼rk Ã§ocuklarla aynÄ± kaderi paylaÅŸan oÄŸlu Åž.H.'nin baÅŸÄ±na gelenleri anlattÄ±. Harid, polisin sabahÄ±n erken saatlerinde evini bastÄ±ktan sonra odalarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini sÃ¶yledi.

Polis sorgusu ve sonrasÄ±nda kendilerine tutanak verilmediÄŸini belirten Harid, hayatÄ±nda ilk kez bÃ¶yle bir ÅŸokla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"OÄŸlum bir terÃ¶rist deÄŸil. HenÃ¼z 10 yaÅŸÄ±nda ve reÅŸit bile deÄŸil." diyen Harid, Åž.H.'nin tek baÅŸÄ±na sorguya Ã§ekilmesine tepki gÃ¶sterdi.

Åž.H de polis baskÄ±nÄ±nda Ã§ok korktuÄŸunu belirterek, okulda sadece "Neden Peygamber Efendimizin karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã§izdiniz. Bu doÄŸru deÄŸil." dediÄŸini aktardÄ±.

Polisin okuldaki Ã¶ÄŸretmenin posta kutusuna gÃ¶nderilen tehdit mektubundan dolayÄ± kendisini suÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Åž.H., kesinlikle bÃ¶yle bir ÅŸeyle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Anne Harid, oÄŸlunun okulda Ã¶ÄŸretmeniyle yÃ¼z yÃ¼ze gelmekten korktuÄŸunu belirterek, TÃ¼rk aileler gibi kendisinin de bu Ã¶ÄŸretmeni istemediÄŸini kaydetti.

Harid baskÄ±nla ilgili yasal haklarÄ±nÄ± arayacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

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