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Fransız dili iş birliği ataşesi Ata Koleji’ni ziyaret etti

#ATA Koleji#Vincent Brousse#Fransızca
Fransız dili iş birliği ataşesi Ata Koleji’ni ziyaret etti

Öğrencilerin gerekli alt yapı ve donanımla geleceğe hazırlamada birden fazla yabancı dilde iletişim ehliyetini sağlamak okulların sorumluluğu altındadır. İngilizcenin yanı sıra Fransızca dil eğitimi de veren Özel Ata Koleji, geçtiğimiz gün Fransız dili iş birliği ataşesi Vincent Brousse’u ağırladı.

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Öğrencilerine ikinci sınıftan itibaren İngilizcenin yanında Fransızca dersleri de veren Ata Koleji, yabancı dil programlarında öğrencilerin bakış açıları ile kültürler arasındaki ilişkiyi ön planda tutuyor. Ata Koleji’nde küçük yaşlarda yabancı dil edinmeye başlayan çocuklar tüm akademik, profesyonel ve kişisel yaşantıları boyunca kullanabilecekleri önemli bir avantaja sahip oluyor.

Geçtiğimiz gün ikinci yabancı dil eğitimi kapsamında düzenlenen ve Fransız dili iş birliği ataşesi Vincent Brousse’un katıldığı etkinlikte Ata Koleji öğrencilerine Fransız kültürü ve eğitimi hakkında bilgi verildi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen etkinlik, ilkokul ve lise kademesindeki öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle devam etti.

Fransız dili iş birliği ataşesi Ata Koleji’ni ziyaret etti

Vincent Brousse ve Ata Koleji akademik kadrosu; Fransız dili eğitimi, iki dil ve kültür arasındaki etkileşimin artması için yapılacak çalışmalar üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Anaokulundan liseye tüm öğrencilerine anadil düzeyinde en az iki yabancı dil öğretme hedefine sahip olan Ata Koleji, öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan DELF sınavı için hazırlıyor.

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#ATA Koleji#Vincent Brousse#Fransızca

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