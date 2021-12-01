Fransız dili iş birliği ataşesi Ata Koleji’ni ziyaret etti

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Öğrencilerine ikinci sınıftan itibaren İngilizcenin yanında Fransızca dersleri de veren Ata Koleji, yabancı dil programlarında öğrencilerin bakış açıları ile kültürler arasındaki ilişkiyi ön planda tutuyor. Ata Koleji’nde küçük yaşlarda yabancı dil edinmeye başlayan çocuklar tüm akademik, profesyonel ve kişisel yaşantıları boyunca kullanabilecekleri önemli bir avantaja sahip oluyor.

Geçtiğimiz gün ikinci yabancı dil eğitimi kapsamında düzenlenen ve Fransız dili iş birliği ataşesi Vincent Brousse’un katıldığı etkinlikte Ata Koleji öğrencilerine Fransız kültürü ve eğitimi hakkında bilgi verildi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen etkinlik, ilkokul ve lise kademesindeki öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle devam etti.

Vincent Brousse ve Ata Koleji akademik kadrosu; Fransız dili eğitimi, iki dil ve kültür arasındaki etkileşimin artması için yapılacak çalışmalar üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Anaokulundan liseye tüm öğrencilerine anadil düzeyinde en az iki yabancı dil öğretme hedefine sahip olan Ata Koleji, öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan DELF sınavı için hazırlıyor.