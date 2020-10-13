Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 993 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 756 bin 472'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 102 bin 680 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 32 bin 942 olduğu aktarıldı.