MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFransa'da son 24 saatte 12 bin 993 yeni koronavirüs vakası
GeriGündem Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 yeni koronavirüs vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 yeni koronavirüs vakası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 yeni koronavirüs vakası
Abone Olgoogle-news

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 756 bin 472'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 993 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 756 bin 472'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 102 bin 680 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 32 bin 942 olduğu aktarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle