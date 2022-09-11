Franky’den ne istediniz

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Ankara Ayrancı’da 20 Ağustos günü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) viyola sanatçısı Opal İpek Beşli, mahallesinde karşılaştığı kafası kanlı bir kedinin fotoğrafını çekti. Ardından fotoğrafı ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ sokak hayvanı gönüllüsü Mahir Kaya’ya gönderdi. Kaya, ihbar üzerine bölgeye giderek yaralı kediyi aramaya başladı. Görüştüğümüz Kaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘GÖZLERİNDEN BİRİ ERİDİ’

“Tek gözü kördü. Asit bazlı bir saldırı olduğu düşünüldüğünden enseden burna kadar olan yanık-eriyik kısma tedavi uygulandı. Epikriz raporunda da görüldüğü üzere neredeyse kafatasına kadar boyun, ense, üst surat erimiş. Gözlerden biri tamamen eriyip yok olmuş. Diğer göz kurtarıldı. Tedavinin ilk 10 gününde sağırdı ama tedaviye cevap veren kulaklar da kurtarıldı. Kaydı kedi Franky ismiyle açıldı. Bugün tedavisinin 20’nci günü. Hayati riskin büyük kısmını atlatmış olsa bile vücut bütünlüğünün, kafa tüylerinin geri gelme ihtimali biraz zor.

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Komşularla yapılan iştişareler sonucunda bir binanın arka bahçesinde bakılan sokak kedilerinden biri olduğunu, o bölgede kedilerden de rahatsız olan komşular olduğunu öğrendik. Şikâyetimiz üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü’nden sorumlu veteriner hekimler, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade ettiler.”

‘HUKUK YOLU AÇILMALI’

Franky’nin durumunu yakından takip eden avukat Göksun Gökçe Göndermez de Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanlarının sahipsiz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Sahibi olmayan hayvana dair de kimse sahipmiş gibi direkt savcılığa gidip suç duyurusunda bulunamaz. Vatandaş, Doğa Koruma Milli Parklar’ın olayın şekline göre muhatap birimine başvuracak, o birim de bilgi ve belgeleri toplayıp vatandaşın dilekçesine göre savcılığa intikal ettirecek şeklinde bir mevzuat var. Kedi Franky’i ve diğer sokak canlarını koruyabilmek için tüm vatandaşlara hukuk yolu bir an önce açılmalı. Kamu menfaatine aykırı olan yasanın içeriğinin bir an önce menfaate uygun bir hale dönüştürülmesi gerekmektedir.”

