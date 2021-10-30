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Foyası ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde ortaya çıktı: Sahte doçentin 2. yalanı

#Zulal Atalay Laçin#Doçent#Doçentlik Belgesi
Foyası ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde ortaya çıktı: Sahte doçentin 2. yalanı

Hürriyet, sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başlayan, bu durum anlaşılınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detaylarına ulaştı. Zulal Hoca’yı 2019’da da jandarmanın yakaladığı belirlendi.

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Zulal Atalay Laçin ismi son bir haftadır Türkiye gündeminde. Laçin, 28 Eylül’de Aksaray Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ‘Doçent’ unvanıyla göreve başladı. Ancak bir süre sonra dosyasındaki doçentlik belgesinin sahte olduğu belirlendi ve üniversite ile ilişiği kesildi. Laçin daha sonra gözaltına alınarak ‘evrakta sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı.

Hürriyet, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasının detaylarına ulaştı.

Suçlamaları reddetmişti... Sahte doçent skandalında yeni gelişme

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HOCALAR ZİYARET ETMİŞ

Bu detaylara göre Laçin göreve başladıktan sonra bölümdeki diğer hocalar “Hayırlı olsun” ziyaretine geldi. Ancak sohbet sırasında hocalar Zulal Atalay Laçin’in anlatımlarından, üslubundan ve bazı detaylardaki çelişkilerden şüphelendi. Sohbet sırasında doçentlik jürisinde kimlerin olduğu sorulan Laçin “Hatırlamıyorum” diye cevap verince diğer hocaların şüphesi daha da arttı. Şüphelenen hocalar, durumu dekanlığa bildirdi. Ardından yapılan incelemede, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) ile yapılan yazışmalarda doçentlik belgesinin gerçek olmadığı anlaşıldı. 22 Ekim’de de Laçin’in üniversite ile ilişiği kesildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

BELGE NASIL DÜZENLENDİ

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Yapılan ilk incelemeye göre Laçin üniversiteyle ilgili prosedürlere uygun olarak ‘noter onaylı’ doçentlik belgesi vermiş. Yine ilgili prosedüre göre dosyasındaki makale ve diğer çalışmalar da üç ayrı üniversiteye gönderilerek incelenmeleri istenmiş. Çalışmaları inceleyen kurullardan ‘olumlu’ raporu gelince de Laçin göreve başlatılmış. Ancak Laçin’in noterden onaylatarak üniversiteye verdiği doçentlik belgesinin aslı ÜAK kayıtlarında yok. Savcılık öncelikle bu belgenin nasıl düzenlendiğini araştırıyor.

Foyası ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde ortaya çıktı: Sahte doçentin 2. yalanı
Cenker Korhan Demir

'BU DURUM CESARET ÖTESİ'

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Zulal Atalay Laçin 2019’da subay ve astsubay yetiştiren bir fakülte niteliğindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne de aynı belgelerle başvuru yaptı. Ancak çeşitli rütbelerdeki jandarma subaylarından oluşan Bilim Kurulu, Laçin’in dosyasından şüphelendi. Dosyadaki makalelerin kimi çok kaliteli kimi ise çok vasattı. Aradaki ‘uçurum’, kurul başkanı Doçent Dr. Albay Cenker Korhan Demir’in dikkatini çekti. Albay ayrıca uluslararası ilişkiler doçentiydi. Ne o ne de arkadaşları başvuru sahibi hocanın adını hiç duymamışlardı. Şüpheleri artınca araştırma derinleşti. Laçin oraya da noter onaylı doçentlik belgesi sunmuştu. Belgenin aslı talep edilince aslını ibraz edemedi. Ardından Jandarma Kurulu, Laçin’in başvurusunu reddetti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hürriyet’in ulaştığı Demir, “Haberleri okuyunca çok şaşırdım. Bu halde nasıl tekrar başvurabildi hayret ediyorum. Bence cesaret ötesi bir durum” dedi. 

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#Zulal Atalay Laçin#Doçent#Doçentlik Belgesi

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